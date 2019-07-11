 Зеленський зателефонував Путіну та закликав вплинути на бойовиків на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

Зеленський зателефонував Путіну та закликав вплинути на бойовиків на Донбасі

Володимир Зеленський повідомив, що у телефонній розмові закликав Володимира Путіна вплинути на бойовиків, аби ті припинили вбивати українських військових. Він має намір цього дня зв'язатися також з Меркель та Макроном.

Президенти Росії та України обговорили ситуацію на Донбасі

Президенти Росії та України обговорили ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 серпня, телефоном обговорив з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію на Сході України після вбивства напередодні чотирьох українських військових.

"Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей", - повідомив Зеленський, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Також президенти також обговорили розмінування території навколо зруйнованого мосту у Станиці Луганській та його відновлення. Окрім того, Зеленський порушував питання повернення полонених.

Він анонсував також телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) щодо ситуації на Донбасі та можливості проведення зустрічі в "нормандському форматі" найближчим часом. "Сьогоднішній перший дзвінок був із президентом РФ, другий буде в Туреччині з президентом Макроном. (...) Я б також хотів зв'язатися сьогодні, якщо буде час у пані Меркель, і домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не казали одне одному, що у цьому році повинна бути зустріч у "нормандському форматі". Скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб ця зустріч відбулася найближчим часом", -  наголосив Зеленський.

У повідомленні на сайті Кремля зазначається, що в розмові "акцентувалася важливість безумовного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил та засобів від лінії розмежування". Співрозмовники домовилися про "активізацію роботи з повернення утримуваних осіб", а також обговорили переспективи роботи в "нормандському форматі".

DW.COM

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З початку доби 6 серпня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Четверо військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу в районі Павлополя. (06.08.2019)

6 серпня внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Сході України загинули четверо українських військових. Після цього Зеленський закликав глав держав та урядів Німеччини, Франції та Росії якнайшвидше зібратися в так званому "нормандському форматі", аби відновити переговори щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Як повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, з 21 липня, коли на Донбасі почалось чергове перемир'я, там загинуло шість українських військових. Поренення отримали дев'ять бійців.

За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.

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