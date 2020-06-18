 Зеленський затвердив стратегію національної безпеки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2020

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Новини

Зеленський затвердив стратегію національної безпеки України

Володимир Зеленський затвердив стратегію національної безпеки України. Серед пріоритетів - відновлення територіальної цілісності та євроінтеграція.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 вересня, затвердив стратегію національної безпеки. "Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України", - йдеться в повідомленні на сайті глави держави. Сам документ на сайті не оприлюднений.

Згідно з повідомленням Офісу президента, основними принципами державної політики у сфері нацбезпеки у стратегії визначені: стримування - розвиток оборонних можливостей для запобігання збройній агресії; стійкість - здатність швидко адаптуватися до змін безпекового середовища; взаємодія - розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами (США, ЄС, НАТО) і прагматична співпраця з іншими державами і міжнародними організаціями.

"Кінцевою метою реалізації стратегії є утвердження вільної, багатої, безпечної України, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти і здібності, де люди дихають чистим повітрям, п'ють чисту воду і з якою зв'яжуть долю їхні діти і внуки", - повідомляє пресслужба українського президента. Серед пріоритетів національних інтересів визначені відновлення територіальної цілісності, європейська та євроатлантична інтеграція.

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