 Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах у Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах у Мінську

Володимир Зеленський затвердив склад делегації України в Тристоронній контактній групі. За словами Андрія Єрмака, цей указ визначає сегмент відповідальності кожного члена делегації.

Леонід Кучма (ліворуч), за указом Володимира Зеленського, й надалі очолюватиме делегацію (архівне фото)

Леонід Кучма (ліворуч), за указом Володимира Зеленського, й надалі очолюватиме делегацію (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Відповідний указ Зеленський підписав у вівторок, 5 травня, повідомляє пресслужба президента.

Українську делегацію й надалі очолюватиме колишній президент України Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) і голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації).

Також у складі української делегації в ТКГ - заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представниця в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (представник в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник у робочій підгрупі з безпекових питань) та голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (представниця в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

Указом покладено організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ на міністерство закордонних справ.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, який за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, цей указ додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

"Процес урегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому має тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку та ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілій низці проблем", - наводить пресслужба президента слова Єрмака.

Нагадаємо, напередодні Єрмак повідомив, що Олексій Резніков буде першим заступником голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми. 

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