Зеленський затвердив Річну нацпрограму Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 травня, підписав указ про Річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік. Указ та відповідну програму оприлюднено на сайті президента України.

"Програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у повідомленні пресслужби Зеленського.

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Наголошується, що ця програма "визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України".

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Окремо в програмі згадується необхідність досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю. Крім того, вказується на важливість "гармонізації українського законодавства із законодавством держав-членів НАТО в сфері безпеки та оборони".

Вирішення конфлікту на Донбасі

У програмі згадується й вирішення конфлікту на Донбасі. Зазначається, що пріоритетними завданнями України є протидія збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності, а також захист прав українських громадян, які постраждали від збройного конфлікту чи перебувають в ОРДЛО й у Криму.

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Крім того, план заходів, який містить затверджена Зеленським програма, передбачає проведення двох засідань Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та засідання на рівні міністрів закордонних справ, а також низки засідань на рівні послів і робочих груп.