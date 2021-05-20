Зеленський застерігає США щодо зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 20 травня, заявив, що, на його думку, зняття санкцій із будівництва газопроводу "Північний потік-2" стане поразкою для США й особисто президента Джо Байдена.

"Наприклад, наразі я вважаю, що великий ризик, що вони (Росія. - Ред.) можуть натиснути на Сполучені Штати або у них будуть якісь домовленості, й зняти санкції з "Північного потоку". Там майже 95 відсотків побудовано, і п'ять відсотків лише залишилося. Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це говорю відверто, це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві.

Читайте також: Коментар: Без санкцій проти "Північного потоку - 2" - аванс Байдена Берліну

Коментуючи можливу зустріч президентів США і РФ, Зеленський сказав, що ця зустріч є необхідною. "Президент Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з держсекретарем США, що вони питання українське обговорюватимуть тільки в тому просторі й у тій адженді, яку погоджуватимуть із нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони порушуватимуть, незважаючи на наші домовленості? Упевнений, що такі ризики є", - додав україський президент. Він також припустив, що США можуть відмовитися від перешкоджання "Північному потоку" лише як розмін на щось дуже серйозне і додав, що його непокоїть ця ситуація.

Як повідомлялося, США вирішили відмовитися від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). Водночас держдепартамент США підтримує запровадження санкцій проти чотирьох російських суден і чотирьох компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив про "непохитну" опозицію Вашингтона до "Північного потоку-2" і додав, що США продовжуватимуть виступати проти завершення цього проєкту.