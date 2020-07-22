 Зеленський запроваджує на півроку безвіз для громадян Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

Зеленський запроваджує на півроку безвіз для громадян Китаю

Президент України Володимир Зеленський запровадив на півроку безвізовий режим для громадян Китаю, які відвідують Україну з туристичною метою. Безвіз діятиме з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Володимир Зеленський запровадив безвіз на півроку для громадян Китаю

Володимир Зеленський запровадив безвіз на півроку для громадян Китаю

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою". Про це повідомляє пресслужба президента у вівторок, 28 липня.

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"Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, безвіз запроваджується з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року. Безвіз діятиме для в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів. Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 21 липня Зеленський підписав указ про встановлення з 1 серпня 2020 року безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія.

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