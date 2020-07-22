Зеленський запроваджує на півроку безвіз для громадян Китаю

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою". Про це повідомляє пресслужба президента у вівторок, 28 липня.

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"Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, безвіз запроваджується з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року. Безвіз діятиме для в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів. Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 21 липня Зеленський підписав указ про встановлення з 1 серпня 2020 року безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія.

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