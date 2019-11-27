 Зеленський запевнив, що не вестиме переговорів з бойовиками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2019

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Новини

Зеленський запевнив, що не вестиме переговорів з бойовиками

Україна не веде переговорів з бойовиками, однак представники ОРДЛО присутні під час зустрічей ТКГ у Мінську, зазначив Володимир Зеленський. Він також розповів щодо своїх очікувань від зустрічі з Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський (на архівному фото) розповів про свої очікування від саміту в Парижі

Володимир Зеленський (на архівному фото) розповів про свої очікування від саміту в Парижі

Президент України Володимир Зеленський не має наміру вести прямі переговори з представниками самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" та збройних формувань сепаратистів. Про це він заявив увечері в п'ятницю, 6 грудня, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Зустрічі відбудуться безпосередньо перед самітом у Парижі 9 грудня, повідомили в Берліні. Тим часом у Москві сподіваються на додаткові домовленості на саміті. (06.12.2019)

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)

Новий голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про надання Україні всієї потрібної підтримки перед самітом "нормандської четвірки". Санкції щодо Росії треба зберігати, поки не буде прогресу щодо Донбасу, додав він. (04.12.2019)

Окрім України, Росії та ОБСЄ в переговорах щодо Донбасу мають брати участь представники ОРДЛО, які виїхали з цих територій, заявив помічник президента України Андрій Єрмак. (05.12.2019)

"Україна не розмовляє з бойовиками. Але ми з вами повинні розуміти, як відбуваються п'ять років усі ці розмови в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Там присутня Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є. Безпосередньо президент з ними не говорить, і не буде говорити, це зрозуміло"", - зауважив Зеленський, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

При  цьому він додав, що на непідконтрольній Києву території Донбасу проживає багато людей, які не є сепаратистами. "Багато людей, які перетинають КПВВ (контрольні пункти в'їзду-виїзду. - Ред.), я з ними спілкувався (...) Вони хочуть припинення війни, вони кажуть, ми не хочемо в Росію, ми - українці, ми хочемо бути в Україні. З цими людьми ми повинні
розмовляти, обов'язково", - наголосив Зеленський. Він також підтримав ідею, яку напередодні озвучив його радник Андрій Єрмак, про присутність на зустрічах ТКГ представників непідконтрольних районів Донбасу, які виїхали звідти.

Нагадаємо, на прямих переговорах Києва та представників сепаратистських утворень на Донбасі наполягає Москва.

Зеленський очікує від Путіна готовності припинити війну на Донбасі

Водночас Зеленський зазначив, що очікує від своєї майбутньої двосторонньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним побачити готовність припинити війну на Донбасі. За словами Зеленського, він хоче привести з саміту "нормандської четвірки" "розуміння й відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну".

Український лідер також додав, що дуже не любить "нерезультативність у будь-яких переговорах". "Тому це - єдине, чого я боюся", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Зеленський наголошував, що під час "нормандського" саміту він вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством.

Зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку", відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший саміт з осені 2016 року.

Дивитись відео 06:55

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)  

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