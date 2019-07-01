 Зеленський запевнив Фріланд, що Україна й далі рухатиметься у НАТО і ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

Зеленський запевнив Фріланд, що Україна й далі рухатиметься у НАТО і ЄС

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Канади президент України Володимир Зеленський підтвердив незмінність курсу України на інтеграцію в ЄС та НАТО.

Христя Фріланд та Володимир Зеленський, 8 травня 2019 року

Христя Фріланд та Володимир Зеленський, 8 травня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Канаді з міністеркою закордонних справ країни Христею Фріланд. Зустріч відбулася в вівторок, 2 липня, в Торонто, повідомляє сайт українського президента.

Під час перемовин Зеленський та Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародних зусиль для протидії агресії з боку РФ. Крім того, під час розмови Зеленський також підтвердив незмінність курсу України на інтеграцію в Північноатлантичний альянс (НАТО) та Європейський Союз.

Водночас український президент висловив надію на подальшу співпрацю між Україною та Канадою в питаннях євроінтеграції.

Сам Зеленський перебуває в Канаді з метою участі в міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні. Організатором заходу виступила Канада.

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