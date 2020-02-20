 Зеленський запевнив рідних загиблих на Майдані, що винні будуть покарані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

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Зеленський запевнив рідних загиблих на Майдані, що винні будуть покарані

У шості роковини розстрілів на Майдані президент України Володимир Зеленський пообіцяв родинам загиблих, що рослідування буде завершено. До відповідальності за скоєння цих злочинів на даний момент притягають 450 людей.

Загиблий під час подій на Майдані, 20 лютого 2014 року

Загиблий під час подій на Майдані, 20 лютого 2014 року

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 лютого, у шості роковини розстрілу учасників Революції гідності в центрі Києва зустрівся з родичами загиблих . Він запевнив їх, що розслідування "справ Майдану" триває і винних у злочинах буде покарано.

"Я як президент і влада - ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу. Це - наше головне завдання", - заявив Зеленський, повідомила пресслужба президента України. 

Він додав, що для нього особисто - це одна з пріоритетних справ. "Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження Генеральної прокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи і продовжили розслідування", - зазначив Зеленський.

Родичі загиблих поскаржилися на те, що вже шість років чекають на результати розслідування та покарання всіх винних. У відповідь генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що слідство триває, і багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне.

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Після того як Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть "справи Майдану" до ДБР, з ними почнуть працювати слідчі бюро, зазначив директор ДБР Роман Труба. (18.11.2019)

Рада ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань. Змінено принцип управління й конкурсного добору. Опозиція застерігає - правоохоронний орган потрапляє в залежність від президента й політичної більшості. (03.12.2019)

"Тільки у "справах Майдану" засуджено 44 людини. Це ті, стосовно яких є остаточне рішення суду, що набрало чинності. Це ті, хто вже несе покарання. (...) Це і "тітушки", і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз притягаємо, - це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у вчиненні злочинів", - розповів він. Рябошапка стверджує, що всі речові докази у справі збережені та будуть використані під час судових процесів.

Своєю чергою тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова нагадала, що у січні прокурори, які курирували "справи Майдану", були переведені з Офісу генерального прокурора до ДБР. Після цього цей підрозділ був перетворений в управління у справах Майдану. За її словами, незабаром буде оголошено конкурс, на якому оберуть керівника цього управління. Родини загиблих на Майдані зможуть надати свого представника для контролю за процесом обрання керівника управління.

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