Зеленський запевнив рідних загиблих на Майдані, що винні будуть покарані

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 лютого, у шості роковини розстрілу учасників Революції гідності в центрі Києва зустрівся з родичами загиблих . Він запевнив їх, що розслідування "справ Майдану" триває і винних у злочинах буде покарано.

"Я як президент і влада - ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу. Це - наше головне завдання", - заявив Зеленський, повідомила пресслужба президента України.

Він додав, що для нього особисто - це одна з пріоритетних справ. "Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження Генеральної прокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи і продовжили розслідування", - зазначив Зеленський.

Родичі загиблих поскаржилися на те, що вже шість років чекають на результати розслідування та покарання всіх винних. У відповідь генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що слідство триває, і багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне.

"Тільки у "справах Майдану" засуджено 44 людини. Це ті, стосовно яких є остаточне рішення суду, що набрало чинності. Це ті, хто вже несе покарання. (...) Це і "тітушки", і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз притягаємо, - це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у вчиненні злочинів", - розповів він. Рябошапка стверджує, що всі речові докази у справі збережені та будуть використані під час судових процесів.

Своєю чергою тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова нагадала, що у січні прокурори, які курирували "справи Майдану", були переведені з Офісу генерального прокурора до ДБР. Після цього цей підрозділ був перетворений в управління у справах Майдану. За її словами, незабаром буде оголошено конкурс, на якому оберуть керівника цього управління. Родини загиблих на Майдані зможуть надати свого представника для контролю за процесом обрання керівника управління.