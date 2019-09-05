Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію в НАБУ

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів країни повідомляти про факти хабарництва і корупції на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Відповідне відеозвернення Зеленський розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у понеділок, 23 вересня.

"Дорогі українці, я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Взяти участь може кожен громадянин України. Для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно лише одне - жити за законом. Шлях України до успіху - це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що в Україні не вдасться відродити економіку, якщо громадяни не сплачуватимуть податки. Зеленський також зазначив, що не вийде перемогти корупцію, якщо українці заплющуватимуть на неї очі.

"І зараз я звертаюся до громадян: якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть", - наголосив Зеленський і повідомив телефон гарячої лінії НАБУ для звернень громадян. "Давайте нарешті доведемо самі собі, що українці можуть жити по-іншому, чесно і за законом", - підсумував президент України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 23 вересня підписав ухвалений Верховною Радою закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)".