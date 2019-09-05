 Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію в НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію в НАБУ

Президент України у відеозверненні закликав громадян повідомляти про випадки корупції і хабарництва на гарячу лінію НАБУ.

Викорінення корупції було однією з головних обіцянок Зеленського при вступі на посаду

Викорінення корупції було однією з головних обіцянок Зеленського при вступі на посаду

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів країни повідомляти про факти хабарництва і корупції на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Відповідне відеозвернення Зеленський розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у понеділок, 23 вересня.

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Ухвалити рішення, потрібні для зосередження Вищого антикорупційного суду винятково на справах про топ-корупцію, пообіцяв президент України Володимир Зеленський. (05.09.2019)

Провадження, відкрите за фактом можливої розтрати Держкіно державних коштів, виділених на створення фільму "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським у головній ролі, припинено, повідомили в НАБУ. (21.08.2019)

Володимир Зеленський підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон "про процедуру усунення президента України з поста". (23.09.2019)

"Дорогі українці, я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Взяти участь може кожен громадянин України. Для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно лише одне - жити за законом. Шлях України до успіху - це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що в Україні не вдасться відродити економіку, якщо громадяни не сплачуватимуть податки. Зеленський також зазначив, що не вийде перемогти корупцію, якщо українці заплющуватимуть на неї очі.

"І зараз я звертаюся до громадян: якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть", - наголосив Зеленський і повідомив телефон гарячої лінії НАБУ для звернень громадян. "Давайте нарешті доведемо самі собі, що українці можуть жити по-іншому, чесно і за законом", - підсумував президент України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 23 вересня підписав ухвалений Верховною Радою закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)".

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