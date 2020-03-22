 Зеленський закликав самоізолюватися й не панікувати через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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Новини

Зеленський закликав самоізолюватися й не панікувати через коронавірус

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій і мерами міст.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський обіцяє регулярні селекторні наради задля координації протидії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості самоізоляції та подолання паніки в боротьбі з подальшим поширенням коронавірусу. Про це Зеленський сказав у неділю, 22 березня, під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій і мерами міст. На зустрічі обговорювалося питання протидії поширенню хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусною інфекцією.

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"Сьогодні існує два важливих моменти - це самоізоляція і подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин - це не жарти, і навіщо він потрібен", - закликав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Симптоми коронавірусу

Під час наради український президент закликав провідних регіональних чиновників об'єднатися задля недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні. "Відкладіть убік політичну боротьбу. В єдності - наша перемога", - зазначив Зеленський, звертаючись до голів ОДА та мерів міст.

Президент поінформував, що для координації зусиль такі селекторні наради з регіонами будуть проводитися двічі на тиждень. Крім того, Зеленський закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їх спільного вирішення.

Показники смертності від COVID-19

Зеленський також нагадав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту й тестами, що будуть розподілені в регіонах.

Нагадаємо, загалом станом на 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції. В цілому в Україні від COVID-19 померло вже троє людей.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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