Зеленський закликав самоізолюватися й не панікувати через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості самоізоляції та подолання паніки в боротьбі з подальшим поширенням коронавірусу. Про це Зеленський сказав у неділю, 22 березня, під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій і мерами міст. На зустрічі обговорювалося питання протидії поширенню хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусною інфекцією.

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"Сьогодні існує два важливих моменти - це самоізоляція і подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин - це не жарти, і навіщо він потрібен", - закликав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Під час наради український президент закликав провідних регіональних чиновників об'єднатися задля недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні. "Відкладіть убік політичну боротьбу. В єдності - наша перемога", - зазначив Зеленський, звертаючись до голів ОДА та мерів міст.

Президент поінформував, що для координації зусиль такі селекторні наради з регіонами будуть проводитися двічі на тиждень. Крім того, Зеленський закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їх спільного вирішення.

Зеленський також нагадав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту й тестами, що будуть розподілені в регіонах.

Нагадаємо, загалом станом на 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції. В цілому в Україні від COVID-19 померло вже троє людей.