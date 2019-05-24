Зеленський закликав Раду ухвалити "реформаторські законопроекти"

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити реформаторські законопроекти. Про це він написав на Facebook у понеділок, 27 травня.

"Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій", - написав український президент.

Він закинув депутатам, що їхня діяльність "майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради". На думку Зеленського, у них "є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії".

"Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна. Єдине - не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками", - зазначив Зеленський. Які саме законопроекти має на увазі Зеленський, він у своєму дописі не уточнив.

Водночас Зеленський упевнений, що Центральна виборча комісія (ЦВК) виконає свої обов'язки для організації виборчого процесу.

Натомість у ЦВК днями заявили, що не встигають провести тендерні процедури до виборів. Глава комісії наголосила, що якщо не змінити чинне тендерне законодавство, то ЦВК не встигне закупити й надрукувати виборчі бюлетені.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

Минулого тижня депутати вирішили продовжити працювати й розглядати законопроекти попри указ президента про достроковий розпуск парламенту.