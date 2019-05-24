 Зеленський закликав Раду ухвалити ″реформаторські законопроекти″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський закликав Раду ухвалити "реформаторські законопроекти"

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради не піаритися перед виборами й ухвалити "реформаторські законопроекти". Про які саме законопроекти йдеться, Зеленський не уточнив.

Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити реформаторські законопроекти

Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити реформаторські законопроекти

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити реформаторські законопроекти. Про це він написав на Facebook у понеділок, 27 травня.

"Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій", - написав український президент.

Він закинув депутатам, що їхня діяльність "майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради". На думку Зеленського, у них "є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії".

"Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна. Єдине - не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками", - зазначив Зеленський. Які саме законопроекти має на увазі Зеленський, він у своєму дописі не уточнив.

Водночас Зеленський упевнений, що Центральна виборча комісія (ЦВК) виконає свої обов'язки для організації виборчого процесу.

Натомість у ЦВК днями заявили, що не встигають провести тендерні процедури до виборів. Глава комісії наголосила, що якщо не змінити чинне тендерне законодавство, то ЦВК не встигне закупити й надрукувати виборчі бюлетені.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

Минулого тижня депутати вирішили продовжити працювати й розглядати законопроекти попри указ президента про достроковий розпуск парламенту.

Дивитись відео 02:52

Інавгурація Зеленського: найемоційніші моменти (20.05.2019)

DW.COM

Верховна Рада проігнорує указ Зеленського

Верховна Рада України продовжить ухвалювати закони, незважаючи на указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, заявив керівник фракції БПП Артур Герасимов. (24.05.2019)  

Конституційний суд отримав подання від 62 депутатів щодо розпуску Ради

Подання 62 депутатів щодо відповідності Конституції України указу президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради надійшло до Конституційного суду. Нардепи просять розглянути його за два місяці. (24.05.2019)  

ЦВК не встигне надрукувати виборчі бюлетені до дочасних виборів у Раду

Центральна виборча комісія України не встигає провести тендерні процедури до дострокових парламентських виборів, які мають вібутися в Україні 21 липня. (23.05.2019)  

Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив вибори на 21 липня

На сайті президента України опублікували указ про розпуск парламенту восьмого скликання. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. (21.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Інавгурація Зеленського: найемоційніші моменти (20.05.2019)  

Також за темою

Symbolbild Parlament Kiew Ukraine

Верховна Рада проігнорує указ Зеленського 24.05.2019

Верховна Рада України продовжить ухвалювати закони, незважаючи на указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, заявив керівник фракції БПП Артур Герасимов.

Kiew Parlament

Триває позачергове засідання Верховної Ради 22.05.2019

Народні депутати зібрались на засідання Верховної Ради для вирішення питань щодо позачергових виборів до парламенту.

Ukraine Kiew Parlament Gesetzesentwurf zur Amtssprache

Верховна Рада провалила перші законопроекти Зеленського 22.05.2019

Народні депутати не підтримали внесення до порядку денного законопроектів президента Володимира Зеленського щодо зміни виборчої системи та публічних закупівель.

Реклама

Докладно

Symbolbild Europawahl (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Головне про результати виборів до Європарламенту

Висока явка, втрати найбільших фракцій та посилення інших груп в Європарламенті. DW про результати голосування в ЄС.  

МВФ перегляне програму для України після виборів до ВР

МВФ перегляне програму для України після виборів до Ради

Міжнародний валютний фонд перегляне програму stand by після виборів до Ради та формування нового уряду в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  