 Зеленський заветував законопроєкт про хімічну кастрацію педофілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Зеленський заветував законопроєкт про хімічну кастрацію педофілів

Президент України Володимир Зеленський відхилив ухвалений раніше Верховною Радою законопроєкт про примусову хімічну кастрацію педофілів віком від 18 до 65 років та створення їхнього відкритого публічного реєстру.

Сексуальні злочини проти дітей

Президент України Володимир Зеленський скористався своїм правом вето щодо ухваленого раніше Верховною Радою законопроєкту про примусову хімічну кастрацію педофілів віком від 18 до 65 років і про створення їхнього відкритого публічного реєстру. Інформацію про це містить оновлена в середу, 4 вересня, сторінка відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з пропозиціями президента", - зазначається на сайті ВР. Щодо самих пропозицій, то вони поки що не оприлюднені. Такі пропозиції можуть зводитися або до внесення поправок, необхідних для підписання, або до вимоги відхилити прийнятий закон повністю.

Згідно з регламентом, повернений президентом законопроєкт для повторного розгляду розглядається парламентом позачергово в 30-денний термін після підготовки профільним комітетом, нагадує інформагенція "Українські новини".

Раніше правозахисники закликали Зеленського заветувати ухвалений парламентом законопроєкт про примусову хімічну кастрацію педофілів.

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