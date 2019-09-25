Зеленський: Завершення війни є першочерговим завданням

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни на Донбасі та повернення всіх окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українських громадян. Про це він сказав під час виступу в середу, 25 вересня, під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але ж не ціною життя наших громадян, свободи або права України на власний вибір", - цитує українського президента агенція "Інтерфакс-Україна".

Під час виступу Зеленський розповів про загиблого на Донбасі соліста Паризької національної опери Василя Сліпака, продемонструвавши кулю, якою його було вбито. "12,7 міліметра не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя", - заявив глава української держави. При цьому він наголосив, що таких історій - тисячі, а куль - мільйони. "Ласкаво просимо до XXI століття. Століття можливостей, де замість бути почутим, у вас є можливість бути вбитим", - додав Зеленський.

"Не думайте, що війна десь далеко"

Під час виступу він також висловив переконання, що в сучасному світі сильний лідер - це не той, хто легко відправляє солдатів на вірну смерть, а хто береже кожне життя.

"Не думайте, що війна десь далеко. Методи її ведення, технології та озброєння призвели до того, що наша планета вже не така велика. І сьогодні часу, який я витратив на останній абзац, достатньо, щоб зруйнувати Землю повністю", - заявив Зеленський.

Крім того, український президент висловив сподівання, що розмови про можливість Третьої світової війни, яка "в разі її початку буде останньою для світу", є наслідком усвідомлення її загрози, а "не анонсом".

Реформа інституцій ООН

У той же час очільник української держави висловив думку, що сьогодні такі міжнародні інституції, як ООН потребують оновлення. "Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних організацій, зокрема, Організації Об'єднаних Націй. Але варто визнати, що механізми небездоганні. Вони починають давати збій, ці механізми, а, отже, потребують оновлення. Організація Об'єднаних Націй... Але будемо відверті, чи є нації сьогодні дійсно об'єднаними? А навіть якщо так, то що саме об'єднує їх? Це лиха, катастрофи, війни", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, пізніше у середу має відбутися зустріч Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. У вівторок, 24 вересня, Володимир Зеленський з дружиною Оленою поспілкувалися з Дональдом і Меланією Трамп під час офіційного прийому.

Того ж дня глава Білого дому розпорядився оприлюднити стенограму телефонної розмови з українським президентом, яка стала предметом скандалу.