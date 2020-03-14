 Зеленський доручив уряду вирішити питання з тарифами на газ для населення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський доручив уряду вирішити питання з тарифами на газ для населення

На спеціальній нараді під головуванням президента України Зеленського було представлено попередній план зниження тарифів на газ для населення. В уряді обіцяють встановлення "справедливих" цін на газ для громадян.

Тарифи на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення. Відповідне доручення Зеленський дав у понеділок, 11 січня, під час енергетичної наради, проведеної під його головуванням, повідомив сайт Офісу президента (ОП).

Читайте також: Дві платіжки за газ: навіщо це все і як це працює у Німеччині

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - сказав Зеленський, цитує сайт ОП.

Повідомляється, що рішення, які обговорювалися на нараді, передбачають збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку і покликані уникнути фінансового дисбалансу.

Читайте також: Приватизація, газ і реформи: на що пішла Україна заради кредиту МВФ

Згідно з повідомленням, під час заходу Зеленському представили "попередній план щодо істотного зниження тарифів на газ і встановлення ціни, яка була б справедливою, з точки зору споживача".

Кабмін, своєю чергою, готує "системні рішення" щодо встановлення балансу на енергетичному ринку, йдеться в повідомленні.

У нараді, крім Зеленського, взяли також участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко, міністерка соціальної політики Марина Лазебна, тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники.

Як повідомлялся, раніше компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на січень 2021 року на 14 відсотків, або на 0,89 гривень за один кубометр газу - до 7,22 гривні за куб (із ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки. - Ред.) порівняно з груднем 2020 року.

Дивитись відео 03:38

Зниження тарифів: чому обіцянкам політиків не варто вірити (19.06.2019)

DW.COM

МВФ оприлюднив меморандум з Україною

Українська влада пообіцяла МВФ найближчим часом переглянути тарифи на опалення, розширити повноваження наглядової ради "Нафтогазу України" та затвердити плани скорочення проблемних кредитів держбанків.  

Також за темою

Ukraine Kiew Corona Flugzeug mit Evakuierten aus China

Коронавірус: уряд України анонсував евакуацію українців з Італії 14.03.2020

Український уряд анонсував евакуацію громадян України з Італії через спалах коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19.

Nationalbank in Kiew 2003

Нацбанк України без капітана - курс на дно? 02.07.2020

Як відставка Якова Смолія позначиться на українській банківській системі й що буде з гривнею? Про це читайте в матеріалі DW.

Ukraine Kiew | Parlamentssitzung

Новий український уряд: як Олексія Гончарука замінили на Дениса Шмигаля 04.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Тепер уряд очолюватиме Денис Шмигаль, який раніше працював у структурах Ріната Ахметова.

Реклама

Докладно

Коментар: Третій локдаун в Україні - з лижами, але без трусів і лампочок

Третій локдаун в Україні - з лижами, але без трусів

Про особливості нового локдауну в Україні у коментарі Сергія Руденка.  

Втрати енергії через застарілі передавальні електромережі становлять 6000 гігават-годин на рік

Як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  