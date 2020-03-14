Зеленський доручив уряду вирішити питання з тарифами на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення. Відповідне доручення Зеленський дав у понеділок, 11 січня, під час енергетичної наради, проведеної під його головуванням, повідомив сайт Офісу президента (ОП).

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"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - сказав Зеленський, цитує сайт ОП.

Повідомляється, що рішення, які обговорювалися на нараді, передбачають збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку і покликані уникнути фінансового дисбалансу.

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Згідно з повідомленням, під час заходу Зеленському представили "попередній план щодо істотного зниження тарифів на газ і встановлення ціни, яка була б справедливою, з точки зору споживача".

Кабмін, своєю чергою, готує "системні рішення" щодо встановлення балансу на енергетичному ринку, йдеться в повідомленні.

У нараді, крім Зеленського, взяли також участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко, міністерка соціальної політики Марина Лазебна, тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники.

Як повідомлялся, раніше компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на січень 2021 року на 14 відсотків, або на 0,89 гривень за один кубометр газу - до 7,22 гривні за куб (із ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки. - Ред.) порівняно з груднем 2020 року.