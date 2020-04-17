 Зеленський допустив пом′якшення карантину після 24 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

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Новини

Зеленський допустив пом'якшення карантину після 24 квітня

Володимир Зеленський пояснив, що влада розуміє необхідність відпускати людей на роботу і пом'якшувати обмеження на транспорті.

Блокпост на в'їзді до Києва

В Україні можуть почати поступовий вихід з карантину після 24 квітня

В Україні можуть піти на пом'якшення карантинних заходів після 24 квітня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршуватиметься. Про це у п'ятницю, 17 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені", - заявив Зеленський.

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"Чому? Тому що частково людей потрібно буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які для нас дуже важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні щодо транспорту. Тобто, такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі (захворювання. - Ред.)", - додав Зеленський.

Про цьому він наголосив, що "все залежить від людей". "Якщо вони почують. Ті заходи, які запровадила держава - не жорсткі. Поки що. Вони дуже демократичні" - зауважив він. Зеленський також висловив побоювання щодо різкої хвилі захворювання у випадку великого скупчення людей на Великдень.

"Якщо буде велике скупчення, хвиля може з’явитися саме після Великодня, ми можемо мати страшну статистику - від двох до десяти відсотків захворілих від усього українського населення".

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"Два відсотки упродож всього терміну - це ще більш менш. Якщо буде 10 відсотків - буде найскладніша ситуація. А зараз ми ситуацію дуже непогано контролюємо. (...) Тому люди у нас повинні знати - свята святами, важливо. У наступному році підемо разом всі до церкви. А сьогодні - терпіння, і хоч раз відреагувати не серцем, а саме розумом. Це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

В Україні станом на 17 квітня лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, 125 осіб померли від хвороби.

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