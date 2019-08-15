Зеленський: Готуємо карту виконання мінських домовленостей із конкретними термінами

Київ розробляє карту виконання мінських домовленостей із конкретними термінами, заявив у четвер, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський. "Найближчі кроки - це зустріч у "нормандському форматі". І я вірю, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових і дійсно складних елементів мінських домовленостей", - сказав він під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. За словами Зеленського, дата зустрічі поки не призначена, втім українська сторона наполягає, щоб вона відбулась у вересні. Він повідомив, що також "буде найближчий контакт із президентом Російської Федерації Путіним".

За словами Зеленського, зокрема, на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" буде обговорено "формулу Штайнмаєра" і всі пункти Мінських угод. Зеленський наголосив, що на переговорах у "нормандському форматі" Україна боротиметься за захист "кожної краплі" українських національних інтересів. "Ми працюватимемо і боротимемося, щоб захищати кожну краплю наших українських інтересів", - сказав він, додавши, що на зустрічі необхідно обговорити всі пункти мінських домовленостей. "Ви знаєте, що не я підписував Мінські угоди. Але ми з вами розуміємо, що відповідальність зараз на мені", - заявив український президент.

Питання щодо звільнення українців, яких тримають в ув'язненні, обговорюються в Мінську в рамках тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, зазначив Зеленський. "Ми зараз не гаятимемо жодного дня, очікуючи зустрічі в "нормандському форматі". В нас є ще зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську (...) й там ми обговорюємо етапи повернення всіх наших українських полонених. Терміни та етапи", - сказав він.

Україна та Фінляндія співпрацюватимуть в оборонній сфері

Раніше цього ж дня український та фінський президенти домовилися про співпрацю між оборонними відомствами двох держав. "Ми домовилися нарощувати військову співпрацю з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами", - повідомив Зеленський. Він також додав, що глави держав обговорили подальші кроки щодо припинення війни на Донбасі.

Окрім того сторони підписали угоду про взаємний захист інформації з обмеженим доступом. З української сторони угоду підписав голова Служби безпеки України Іван Баканов."Це створює нові можливості для співпраці органів із безпеки, зокрема в контексті протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації", - підкреслив Зеленський.