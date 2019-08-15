Зеленський: Готуємо карту виконання мінських домовленостей із конкретними термінами

На наступній зустрічі у "нормандському форматі" сторони обговорять усі пункти Мінських угод, повідомив президент України Володимир Зеленський. Київ боротиметься за захист "кожної краплі" своїх інтересів, додав він.
Київ розробляє карту виконання мінських домовленостей із конкретними термінами, заявив у четвер, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський. "Найближчі кроки - це зустріч у "нормандському форматі". І я вірю, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових і дійсно складних елементів мінських домовленостей", - сказав він під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. За словами Зеленського, дата зустрічі поки не призначена, втім українська сторона наполягає, щоб вона відбулась у вересні. Він повідомив, що також "буде найближчий контакт із президентом Російської Федерації Путіним".
За словами Зеленського, зокрема, на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" буде обговорено "формулу Штайнмаєра" і всі пункти Мінських угод. Зеленський наголосив, що на переговорах у "нормандському форматі" Україна боротиметься за захист "кожної краплі" українських національних інтересів. "Ми працюватимемо і боротимемося, щоб захищати кожну краплю наших українських інтересів", - сказав він, додавши, що на зустрічі необхідно обговорити всі пункти мінських домовленостей. "Ви знаєте, що не я підписував Мінські угоди. Але ми з вами розуміємо, що відповідальність зараз на мені", - заявив український президент.
Питання щодо звільнення українців, яких тримають в ув'язненні, обговорюються в Мінську в рамках тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, зазначив Зеленський. "Ми зараз не гаятимемо жодного дня, очікуючи зустрічі в "нормандському форматі". В нас є ще зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську (...) й там ми обговорюємо етапи повернення всіх наших українських полонених. Терміни та етапи", - сказав він.
Україна та Фінляндія співпрацюватимуть в оборонній сфері
Раніше цього ж дня український та фінський президенти домовилися про співпрацю між оборонними відомствами двох держав. "Ми домовилися нарощувати військову співпрацю з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами", - повідомив Зеленський. Він також додав, що глави держав обговорили подальші кроки щодо припинення війни на Донбасі.
Окрім того сторони підписали угоду про взаємний захист інформації з обмеженим доступом. З української сторони угоду підписав голова Служби безпеки України Іван Баканов."Це створює нові можливості для співпраці органів із безпеки, зокрема в контексті протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації", - підкреслив Зеленський.