Зеленський готовий до переговорів з Вакарчуком про коаліцію

В Україні завершилось голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, в яких змагались 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Виборчі дільниці закрились о 20:00. Проголосувати у неділю, 21 липня, могли майже 30 мільйонів українців у 199 мажоритарних округах замість 225-ти (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольність Києву частини Донбасу) та ще півмільйона на закордонних дільницях. DW стежить за подіями (час київський).

++21:00++

Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила на прес-конференції лідерка партії Юлія Тимошенко. За її словами, участь партії в коаліції залежить від президента Володимира Зеленського. Раніше лідерка "Батьківщини" заявляла, що готова очолити новий уряд.

++20:55++

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко називає своїм партнером у майбутньому парламенті партію "Голос" і закликає всі політсили, які, згідно з даними екзит-полів, проходять у парламент, відмежуватися від проросійських політсил. "Стратегічні завдання - не допустити до реальної влади "окупаційну платформу", тепер вже саме так - цих путінських маріонеток не має бути ні в коаліції, ні в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлених Путіним і Москвою завдань. Ми з вами маємо не допустити цього", - сказав експрезидент України Порошенко.

++20:45++

Після оголошення результатів екзит-полів президент України Володимир Зеленський, який перебуває у штабі своєї партії "Слуга народу", заявив, що готовий до переговорів із лідером "Голосу" Святославом Вакарчуком. Він сказав, що запрошує Вакарчука до розмови щодо створення коаліції, але прем'єром має бути "гуру економіки".

За словами Зеленського, він пропонував це ще з початку своєї президентської кампанії. "Ми не можемо більше наполягати. У нас трішечки більше рейтинг, ніж у "Голосу", але ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука з задоволенням", - сказав президент.

Лідером "Слуги народу" є Дмитро Разумков

Як повідомляє кореспондент DW, на питання, чи готовий Зеленський розглядати лідера "Голосу" як прем'єра, президент відповів, що це питання варто адресувати самому Вакарчуку. Прем'єрство, за словами Зеленського, є великою відповідальністю, і глава уряду, на його думку, повинен бути "гуру економіки". "Ми хочемо, щоб це була незалежна потужна людина з фаховою освітою", - заявив президент.

Нагадаємо, лідером партії "Слуга народу" є Дмитро Разумков.

++20:03++

За даними Національного екзит-полу станом на 18 годину, за партію "Слуга народу" віддали голоси 43,9 відсотка виборців. "Опозиційну платформу - За життя" підтримали 11,5 відсотка. "Європейська солідарність" здобуває 8,9 відсотка голосів, а "Батьківщина" - 7,6 відсотка. За партію "Голос" проголосували 6,3 відсотка.

Прохідний бар'єр до Верховної Ради становить п'ять відсотків. Загалом до парламенту має бути обрано щонайбільше 424 народних депутати зі 450.

Національний екзит-пол проводять фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

++19:45++

Партії продовжують заявляти про порушення під час голосування. На брифінгу в штабі "Опозиційної платформи - За життя" (ОП-ЗЖ) Юлія Льовочкіна заявила про зафіксовані спостерігачами її партії "масові системні порушення виборчого законодавства в день виборів". Як повідомляє кореспондент DW, вона звернулася до мерів міст і представників місцевої влади з вимогою припинити роздавати вказівки з організації фальсифікацій і застосування брудних технологій. "Доба фальсифікацій минула. Кожен понесе покарання", - заявила вона.

Юлія Льовочкіна (п) під час брифінгу у штабі "ОП-ЗЖ"

За даними партії, найбільш типовими порушеннями під час голосування були підвіз на виборчі ділянки і підкуп виборців, незаконна агітація, вкидання бюлетенів пачками, повідомлення про замінування виборчих дільниць. Найбільше порушень було зафіксовано в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. "Ми бачимо в цьому силові дії зі спотворення результатів голосування і викривлення справжньої думки виборців", - заявив голова київської організації ОП-ЗЖ Геннадій Пузанов.

++19:40++

Поліція відкрила понад 56 кримінальних проваджень за фактами порушень під час голосування, йдеться в повідомленні Національної поліції. Станом на 19:00 поліція отримала 1 955 повідомлень про злочини, склала 52 адмінпротоколи на порушників - найбільше за вчинення дрібного хуліганства (17). Лідерами за кількістю зафіксованих порушень є Донецька і Дніпропетровська області, а також Київ.

Між тим поліція Харкова не підтвердила інформацію про нібито мінування 14-ти дільниць у Київському районі міста.

++19:25++

Явка виборців в Австралії становила лише 3,3 відсотка, в Японії - 20,3 відсотка, а в Південній Кореї - 27,5 відсотка, повідомила секретарка ЦВК Наталія Бернацька. За її словами, у посольстві України в Австралії з 1 741 виборця проголосували лише 57.

На найвіддаленішій виборчій дільниці України на антарктичній станції "Академік Вернадський", що в 15 тисячах кілометрів від Києва, голосування тривало 30 хвилин. В ньому взяли участь 12 учасників української антарктичної експедиції, повідомив Національний антарктичний науковий центр. Полярники голосували лише за загальнонаціональними списками партій.

Загалом в закордонному виборчому окрузі голосування на виборах до Ради проходить на 102 дільницях у 72-х країнах. На 16 дільницях вже завершилося голосування, а останньою, о 6-ій ранку 22 липня за київським часом зачиниться дільниця в Сан-Франциско у США.

++19:10++

Новопризначена посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відвідує виборчий штаб партії "Європейська солідарність". Вона сподівається, що дострокові вибори пройдуть демократично.

Новопризначена посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен (п) у штабі "ЄС"

За словами Фельгузен, за останні роки Україна значно просунулася: "Це вже десяті вибори, які я тут спостерігаю. Україна зробила великий прогрес щодо виборів. І ці вибори, як і президентські, пройдуть демократично. Я спостерігала сьогодні за перебігом виборів у Чернігівській області. Там все дуже спокійно, мирно, весело було", - сказала DW Анка Фельдгузен. За її словами, вона вже відвідала штаб партії ВО "Батьківщина", а протягом дня голосування планує відвідати усі передвиборчі штаби. "Я хочу зі старими знайомими поговорити. Їх тут багато", - зауважила посолка.

++19:00++

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), станом на 12 годину активність виборців складала 19,21 відсотка, а о 16-ій в Україні проголосували 36,57 відсотка виборців. Інформація про активність виборців надійшла до ЦВК з усіх 199 виборчих округів.