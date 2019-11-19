 Зеленський, Гончарук і Маас обговорили ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський, Гончарук і Маас обговорили "Північний потік-2"

Глава МЗС ФРН Гайко Маас зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єром Олексієм Гончаруком. Вони обговорили "Північний потік-2" і ухвалення німецького законодавства щодо нього.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з главою МЗС ФРН Гайко Маасом енергетичну безпеку, Північний потік-2 та економічне співробітництво

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з главою МЗС ФРН Гайко Маасом енергетичну безпеку, "Північний потік-2" та економічне співробітництво

Після зустрічі у вівторок, 20 листопада, з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що вони обговорили енергетичну безпеку, газопровід"Північний потік-2" та економічне співробітництво.

Гончарук сказав, що сподівається на повну імплементацію змін до Третього енергетичного пакета ЄС у законодавство Німеччини, а також відповідну діяльність незалежного регулятора ФРН стосовно газопроводів, які з’єднують ФРН з третіми країнами.

"Однак ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення "Північного потоку-2" з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим", - написав Гончарук на сторінці у Facebook.

Він додав, що "Україна має намір захищати норми європейського енергетичного закону разом із нашими європейськими партнерами". Крім того, Гончарук розповів про відновлення роботи Групи високого рівня між міністром економіки Німеччини та віце-прем’єр-міністром України та про проведення у червні 2020 року четвертого Українсько-німецького економічного форуму за участі німецької канцлерки Ангели Меркель (Angela Merkel).

DW.COM

Німецький Бундестаг ухвалив законопроєкт, який імплементує Газову директиву ЄС у національне законодавство. Це дає формальне зелене світло завершенню будівництва і запуску газопроводу "Північний потік-2". (13.11.2019)

Під час візиту до Києва глава МЗС Німеччини Гайко Маас зазначив, що Росії час виконувати свою частину домовленостей з врегулювання на Донбасі. Він висловив підтримку Києву і в питанні транзиту газу. (19.11.2019)

Зеленський розповів Маасу про ситуацію на Донбасі

Того ж дня Гайко Маас зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент України, серед іншого, розповів міністру МЗС ФРН про ситуацію на Донбасі, "а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту", зазначає пресслужба офісу президента України (ОП).

Також Маас і Зеленський обговорили ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. "Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас приїхав до Києва, де також зустрівся зі своїм українським колегою Вадимом Пристайком і взяв участь у спільній пресконференції. 

Дивитись відео 02:58

"Північний потік-2" і Газова директива ЄС: зелене світло чи газовий туман? (14.11.2019)

Посилання в інтернеті

Пресслужба президента України

Аудіо й відео до теми

"Північний потік-2" і Газова директива ЄС: зелене світло чи газовий туман? (14.11.2019)  

Також за темою

Ukraine | Maas zu Besuch in Kiew

Мир на Донбасі і транзит газу: Маас очікує кроків з боку Москви 19.11.2019

Під час візиту до Києва глава МЗС Німеччини Гайко Маас зазначив, що Росії час виконувати свою частину домовленостей з врегулювання на Донбасі. Він висловив підтримку Києву і в питанні транзиту газу.

Nord-Mazedonien Heiko Maas zu Besuch in Skopje

Глава німецького МЗС відвідає Донбас 18.11.2019

Під час візиту в України очільник німецького МЗС Гайко Маас відвідає район лінії розмежування для вивчення ситуації на Донбасі. Також він планує обговорити з Володимиром Зеленським саміт у "нормандському форматі".

Iran Bundesaußenminister Heiko Maas in Teheran

Глава німецького МЗС скасував поїздку на Донбас через погодні умови 18.11.2019

Через погодні умови запланована на 19 листопада поїздка Гайко Мааса на Донбас не відбудеться. Міністр полетить одразу в Київ, де обговорить з Володимиром Зеленським та Вадимом Пристайком саміт "нормандської четвірки".

Реклама

Докладно

Еммануель Макрон, президент Франції

Реформа Макрона чи кінець розширення ЄС?

Макрон заблокував старт переговорів про вступ до ЄС для Македонії та Албанії. Тепер Франція пропонує реформувати процес.  

Чому Україна достроково забороняє ввезення з Росії вживаних вантажних вагонів?

Без російського металобрухту

Чому Україна достроково забороняє ввезення з Росії вживаних вантажних вагонів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  