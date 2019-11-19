Зеленський, Гончарук і Маас обговорили "Північний потік-2"

Після зустрічі у вівторок, 20 листопада, з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що вони обговорили енергетичну безпеку, газопровід"Північний потік-2" та економічне співробітництво.

Гончарук сказав, що сподівається на повну імплементацію змін до Третього енергетичного пакета ЄС у законодавство Німеччини, а також відповідну діяльність незалежного регулятора ФРН стосовно газопроводів, які з’єднують ФРН з третіми країнами.

"Однак ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення "Північного потоку-2" з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим", - написав Гончарук на сторінці у Facebook.

Він додав, що "Україна має намір захищати норми європейського енергетичного закону разом із нашими європейськими партнерами". Крім того, Гончарук розповів про відновлення роботи Групи високого рівня між міністром економіки Німеччини та віце-прем’єр-міністром України та про проведення у червні 2020 року четвертого Українсько-німецького економічного форуму за участі німецької канцлерки Ангели Меркель (Angela Merkel).

Зеленський розповів Маасу про ситуацію на Донбасі

Того ж дня Гайко Маас зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент України, серед іншого, розповів міністру МЗС ФРН про ситуацію на Донбасі, "а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту", зазначає пресслужба офісу президента України (ОП).

Також Маас і Зеленський обговорили ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. "Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас приїхав до Києва, де також зустрівся зі своїм українським колегою Вадимом Пристайком і взяв участь у спільній пресконференції.