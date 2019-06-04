Зеленський говоритиме у Брюсселі про ескалацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні посилені обстріли позицій українських військ на Донбасі . "Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook у середу, 5 червня.

Він також наголосив, що це стане предметом його обговорення з європейськими колегами в Брюсселі. "Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами відкриту демонстрацію (агресії - Ред.), а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - зазначив президент. Він також висловив співчуття родинам загиблих українських військовослужбовців і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Як повідомлялось, протягом 4-5 червня внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі загинуло троє українських військовослужбовців та ще троє були поранені.

Як очікується, у середу, 5 червня, у Мінську має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На цьому засіданні, як заявили раніше у Києві, заплановано обговорити питання припинення вогню та обмін полоненими. Нещодавно представником України в ТКГ було призначено колишнього українського президента Леоніда Кучму.