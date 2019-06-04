 Зеленський говоритиме у Брюсселі про ескалацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Новини

Зеленський говоритиме у Брюсселі про ескалацію на Донбасі

Загострення конфлікту на Донбасі - не найкращий фон для відновлення мінських переговорів, заявив президент України Володимир Зеленський. Він обговорить ситуацію з європейськими колегами.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні посилені обстріли позицій українських військ на Донбасі . "Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook у середу, 5 червня.

DW.COM

Українську сторону в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі знову очолив Леонід Кучма, повідомив президент України Володимир Зеленський. (03.06.2019)

Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати позиції українських військових на Сході України. Внаслідок цього 4 та 5 червня загинуло троє українських військовослужбовців. (05.06.2019)

Він також наголосив, що це стане предметом його обговорення з європейськими колегами в Брюсселі. "Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами відкриту демонстрацію (агресії - Ред.), а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - зазначив президент. Він також висловив співчуття родинам загиблих українських військовослужбовців і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Як повідомлялось, протягом 4-5 червня внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі загинуло троє українських військовослужбовців та ще троє були поранені.

Як очікується, у середу, 5 червня, у Мінську має відбутися  засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На цьому засіданні, як заявили раніше у Києві, заплановано обговорити питання припинення вогню та обмін полоненими. Нещодавно представником України в ТКГ було призначено колишнього українського президента Леоніда Кучму. 

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