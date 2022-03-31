Зеленський в Австралії: Безкарність за дії 2014 року спровокувала напад РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повномасштабного російського вторгнення можна було б уникнути, якби світ покарав Росію за її дії в Україні у 2014 році. Про це він сказав під час промови у парламенті Австралії у четвер, 31 березня.

"Часто кажуть: непокаране зло повертається. Я б іще додав: непокаране зло повертається окриленим, із відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахіть вторгнення в Україну 2022 року", - сказав український лідер, згадуючи про збиття малайзійського боїнга МН-17 над підконтрольною проросійським бойовикам територією Донецької області у липні 2014 року.

З моменту трагедії, що забрала життя 298 людей, у тому числі 38 австралійців, минуло вісім років, втім винуватців і досі не притягнуто до відповідальності, наголосив він.

Модернізація архітектури безпеки

"Потрібно виправляти помилку зараз", - сказав Зеленський, запрошуючи Австралію приєднатися до антивоєнної коаліції, яка зараз працює над припиненням війни в Україні. Він також запропонував Канберрі взяти на себе роль лідера у модернізації глобальної архітектури безпеки.

"У світу немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру", - сказав він.

Якщо Росію не зупинити зараз та не притягнути до відповідальності, то деякі інші держави світу, "які мріють про аналогічну війну проти сусідів", вирішать, що це можливо й для них, зазначив Зеленський, не називаючи конкретні країни.

Жоден правитель у світі не повинен розраховувати на безкарність, коли зважує перспективу війни, додав він.

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Заклик до допомоги

Президент України подякував австралійцям за двопартійну підтримку і допомогу, яку Київ вже отримав від країни.

Втім, Україні потрібно більше, додав він. Зокрема, Зеленський попросив надати австралійські бронемашини Bushmaster, які, на його думку, можуть суттєво допомогти Україні, та подумати над допомогою у відновленні одного з регіонів на узбережжі Чорного й Азовського морів.