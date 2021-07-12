Зеленський відреагував на статтю Путіна

Президент Володимир Зеленський відреагував на статтю президента Росії Володимира Путіна "про історичну єдність росіян і українців". "Приємно, що людина знає українську мову. Якщо президент Російської Федерації вже почав писати українською, значить ми все правильно робимо. Це рішення я підтримую", - сказав Зеленський у вівторок, 13 липня, у рамках форуму "Україна 30".

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Ідеться про опубліковану напередодні на сайті Кремля російською та українською мовами статтю президента РФ Путіна "Про історичну єдність росіян та українців".

Зеленський "поміркує над відповіддю"

Водночас Зеленський повідомив, що не мав можливості прочитати статтю повністю і здивувався, звідки у Путіна взялося стільки часу, щоб написати її. Український президент додав, що збирається знайти час, щоб проаналізувати статтю Путіна детально, і якщо треба буде - поміркує над відповіддю.

"Я побачив там велику роботу. Дійсно, багато часу витратив президент РФ (...) Я просто думаю, що ми постійно говоримо про нашу зустріч, але на зустріч між президентами України та РФ чомусь у нього часу не вистачає. Я не знав, на що він його витрачає, а зараз бачу результат", - сказав він.

Зеленський хоче особистої зустрічі з Путіним

Зеленський додав, що готовий обговорити деякі тези зі статті при особистій зустрічі з Путіним.

Серед іншого у згаданій статті президент Росії висловив думку, що "стіна, яка виникла останніми роками між Росією та Україною" є наслідком "власних помилок, допущених у різні періоди". Путін додав, що це є і "результат цілеспрямованої роботи тих сил,

які завжди прагнули до підриву нашої єдності". Президент РФ заявив, Росія, вступаючи у діалог з Україною, має бути впевнена, що Київ відстоює виключно свої національні інтереси.

Також Путін написав, що київська влада не зацікавлена у мирному поверненні

Донбасу, тому що це завадить будувати політику України на образі ворога в особі

Росії. Російський президент також заявив, що ухвалений український закон про корінні народи

примушує російських людей, які живуть в Україні, відректися від своєї ідентичності та коріння, що за силою наслідків можна порівняти із застосуванням зброї масового ураження.

Кремль: Стаття на зустріч не впливає

Утім, як зазначив у Москві 13 липня речник Путіна Дмитро Пєсков, стаття президента РФ Путіна не впливає на перспективи зустрічі президентів Росії та України. За словами Пєскова, з неї можна зрозуміти настрій російського президента в плані змістового наповнення можливих контактів.

Він також наголосив, що обговорення сторонами можливості зустрічі Путіна та Зеленського не здійснюється. "Ми говорили, що потрібно спочатку підготувати цю зустріч. Як мінімум, спочатку мають якось адміністрації поговорити одна з одною, визначити коло питань", - цитує Пєскова "Інтерфакс".