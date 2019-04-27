Зеленський відповів Путіну щодо російських паспортів для українців

Обраний президент України Володимир Зеленський відповів російському президенту Володимиру Путіну щодо його наміру видавати у спрощеному порядку паспорти РФ усім українцям. За його словами, цією пропозицією може скористатись лише певна частка громадян. "По-перше, я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться той, хто досі знаходиться під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або в спробі сховатися від кримінальних розслідувань", - заявив Зеленський ввечері в суботу, 27 квітня, повідомляє його прес-служба.

Він також зазначив, що українська сторона може навіть надати Путіну перелік громадян, "яким найближчим часом стане дуже некомфортно в країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами". Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі "професіонали"- в Ростові або Магадані", - заявив Зеленський.

Новообраний президент вказав, що в Україні є свобода слова, вільні ЗМІ та Інтернет. "Тому ми прекрасно знаємо, що насправді надає російський паспорт. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних і конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав і свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати "новою нафтою", в яку влада Росії намагаються перетворити власний народ", - підкреслив він. Зеленський зазначив, що українці - це вільні люди у вільній країні, незалежній, суверенній і неподільній, а громадянство України - це "свобода, гідність і честь".

Щодо врегулювання конфлікту на Донбасі новообраний президент зазначив, що готовий до переговорів, але пропонує не вдаватися до мови погроз і сподівається, що на найближчій зустрічі в "нормандському форматі" Російська Федерація продемонструє готовність до деескалації. "Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх". Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України і Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялось, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу.