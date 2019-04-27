 Зеленський відповів Путіну щодо російських паспортів для українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

Зеленський відповів Путіну щодо російських паспортів для українців

Українці знають ціну російського паспорта і пропозиція Володимира Путіна може зацікавити деяких громадян лише заради заробітку або у спробі сховатись від кримінального переслідування, впевнений Володимир Зеленський.

Обраний президент України Володимир Зеленський

Обраний президент України Володимир Зеленський

Обраний президент України Володимир Зеленський відповів російському президенту Володимиру Путіну щодо його наміру видавати у спрощеному порядку паспорти РФ усім українцям. За його словами, цією пропозицією може скористатись лише певна частка громадян. "По-перше, я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться той, хто досі знаходиться під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або в спробі сховатися від кримінальних розслідувань", - заявив Зеленський ввечері в суботу, 27 квітня, повідомляє його прес-служба.

Він також зазначив, що українська сторона може навіть надати Путіну перелік громадян, "яким найближчим часом стане дуже некомфортно в країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами". Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі "професіонали"- в Ростові або Магадані", - заявив Зеленський.

Новообраний президент вказав, що в Україні є свобода слова, вільні ЗМІ та Інтернет. "Тому ми прекрасно знаємо, що насправді надає російський паспорт. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних і конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав і свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати "новою нафтою", в яку влада Росії намагаються перетворити власний народ", - підкреслив він. Зеленський зазначив, що українці - це вільні люди у вільній країні, незалежній, суверенній і неподільній, а громадянство України - це "свобода, гідність і честь".

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Президент Росії Володимир Путін думає про спрощення надання російського громадянства громадянам України. Він також заявив, що готовий до переговорів з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. (27.04.2019)

Щодо врегулювання конфлікту на Донбасі новообраний президент зазначив, що готовий до переговорів, але пропонує не вдаватися до мови погроз і сподівається, що на найближчій зустрічі в "нормандському форматі" Російська Федерація продемонструє готовність до деескалації. "Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх". Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України і Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялось, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу.

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