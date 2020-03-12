Зеленський відповів на петицію проти створення ради з представниками ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою негайно відкликати підписи представника України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кучми і погодження керівника Офісу президента (ОП) України Андрія Єрмака під протоколом засідання ТКГ, яке відбулося в Мінську 11 березня 2020 року.

У відповіді Зеленського на петицію з вимогою відкликати підписи під цим протоколом стверджується, що підписаний документ "носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО".

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"Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження президентом України на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентоване законодавством", - йдеться у відповіді Зеленського, опублікованій у понеділок, 6 квітня, на офіційному сайті президента України.

Петиція була зареєстрована 16 березня та набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки.

Історія питання

Згідно з протоколом, підписаним 11 березня на зустрічі ТКГ за участі голови ОП України Андрія Єрмака і заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, було домовлено про створення консультативної ради при ТКГ. До неї планують включити по 10 представників України і ОРДЛО. Критики документа стверджують, що створення цього органу фактично зафіксує суб'єктність ОРДЛО, а Росія увійде до так званої "консультативної ради" не як країна-агресор, а у вигляді так званого "спостерігача-гаранта" нарівні з Францією, Німеччиною та ОБСЄ.

Метою створення ради вказане "напрацювання пропозицій щодо проєктів політичних та правових рішень з врегулювання конфлікту", зокрема, проведення виборів в ОРДЛО.

Реакція в Україні

Повідомлення про створення ради викликала гостру реакцію в Україні з боку опозиційних політиків та громадських організацій, яки звинуватили українську владу у спробі легітимізації проросійських сепаратистів та бажанні вести прямі переговори із бойовиками на Донбасі. При цьому такі рішення активісти пов'язали з позицією глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

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На повідомлення щодо консультативної ради відреагували також деякі народні депутати президентської фракції "Слуга народу". Вони закликали президента Володимира Зеленського стежити за дотриманням законності на переговорах у ТКГ та зобов'язати представників України в групі консультуватися з Верховною Радою.

Позиція Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи інформацію про ідею нової консультативної ради, запевняє, що формат Тристоронньої контактної групи з Росією, Україною і за посередництва ОБСЄ не змінився.

Очільник Офісу президента заявив, що рішення щодо створення Консультативної ради при ТКГ досі не ухвалено. Водночас він наголосив на тому, що мінські домовленості передбачають узгодження низки питань із представниками ОРДЛО в рамках ТКГ.

Він також запевнив, що Україна не має наміру вести переговорів із представниками так званих "ЛНР" та "ДНР". "Ми вважаємо, що єдині, з ким ми можемо і будемо говорити, - це люди, не пов'язані з військовим конфліктом, які не вбивали наших військових, але які проживають на непідконтрольних територіях. Так, з цими людьми ми готові говорити", - сказав керівник Офісу президента. Єрмак додав, що механізм відбору до Консультативної ради представників від України і ОРДЛО ще доопрацьовують.