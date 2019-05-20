Зеленський відвідає Берлін 18 червня

Президент України Володимир Зеленський вперше приїде до Берліна з офіційним візитом 18 червня. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прийме його у своєму берлінському палаці Бельвю. Також у Зеленського запланована зустріч з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), передає dpa у середу, 12 червня з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

Раніше Меркель та Зеленський вже мали телефонні розмови у квітні та травні. У них канцлерка привітала Зеленського з перемогою на виборах, пообіцяла й далі активно підтримувати Україну, а також обговорювала з ним ситуацію на Донбасі.

Повідомлялося, що Меркель та Зеленський високо оцінили тісні відносини між двома державами. Глава української держави подякував за підтримку України з боку ФРН та заявив про зацікавленість у прогресі в рамках "нормандського формату".

Крім того, у травні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) відвідував Київ разом зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Тоді міністри заявили, що підтримують припинення вогню на Донбасі та висловили сподівання на відновлення мінських домовленостей.