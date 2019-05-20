 Зеленський відвідає Берлін 18 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

Зеленський відвідає Берлін 18 червня

Український президент Володимир Зеленський вперше приїде до Берліна з офіційним візитом 18 червня. У нього заплановані зустрічі з президентом та канцлеркою ФРН.

Володимир Зеленський приїде у Берлін з офіційним візитом 18 червня

Володимир Зеленський приїде у Берлін з офіційним візитом 18 червня

Президент України Володимир Зеленський вперше приїде до Берліна з офіційним візитом 18 червня. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прийме його у своєму берлінському палаці Бельвю. Також у Зеленського запланована зустріч з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), передає dpa у середу, 12 червня з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

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У розмові з Володимиром Зеленським Анґела Меркель пообіцяла й далі активно підтримувати Україну на шляху реформ. (23.04.2019)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала Володимира Зеленського зі вступом на посаду президента України. Лідери ФРН і України обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі. (24.05.2019)

Раніше Меркель та Зеленський вже мали телефонні розмови у квітні та травні. У них канцлерка привітала Зеленського з перемогою на виборах, пообіцяла й далі активно підтримувати Україну, а також обговорювала з ним ситуацію на Донбасі.

Повідомлялося, що Меркель та Зеленський високо оцінили тісні відносини між двома державами. Глава української держави подякував за підтримку України з боку ФРН та заявив про зацікавленість у прогресі в рамках "нормандського формату".

Крім того, у травні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) відвідував Київ разом зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Тоді міністри заявили, що підтримують припинення вогню на Донбасі та висловили сподівання на відновлення мінських домовленостей.

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