Зеленський відвідав Золоте й поспілкувався там з людьми

Президент України Володимир Зеленський відвідав населений пункт Золоте в Луганській області, де пробув два дні. У суботу, 26 жовтня, Зеленський "поспілкувався з місцевими і військовими, щоб дізнатися настрої щодо розведення військ", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі президента.

Суперечка з "добровольцями"

Згодом українські ЗМІ поширили відеокадри суперечки Зеленського з людьми, котрі представилися добровольцями. У дискусії йшлося про акції протесту щодо так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає умови, за яких на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відбутися місцеві вибори і може почати діяти закон про особливий статус.

Розмовляючи в Золотому з людьми, які називають себе добровольцями, Зеленський закликав до виведення зброї з цього населеного пункту. "Я до тебе прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мене не переводь на акції",- сказав Зеленський, якого цитує агенція "Українські новини". Український президент також додав: "Є демократія, а є ситуація в країні. Ми до вас серйозно, по-людськи, звернулися, тому що ви воювали".

Натомість співрозмовники Зеленського відповіли, що вони поважають закон і будуть все робити згідно з законом, після чого президент пішов.

Згодом Зеленський пояснив, що від місцевих жителів дізнався про озброєних людей, які оселилися на околиці, і вирішив поспілкуватися з ними. Про це український президент написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Штаб ООС: Зеленський спілкувався з особами, які перебувають там нелегально

Цього ж дня пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) поширив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомлення, де стверджується, що люди, які представилися добровольцями, і з якими спілкувався Зеленський, насправді перебувають у зоні бойових дій на Донбасі нелегально.

"Вони не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення Операції Об'єднаних сил", - зазначається в повідомленні пресцентру штабу ООС. Тож ці люди "перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний закон про ООС, чому надається належна правова оцінка", - йдеться далі в повідомленні.