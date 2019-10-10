Зеленський встановив рекорд своїм пресмарафоном

Президент України Володимир Зеленський встановив своїм пресмарафоном світовий рекорд щодо тривалості подібних заходів. Про це заявив увечері четверга, 10 жовтня, експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

За його словами, Зеленський за тривалістю пресконференції перевершив рекорд, раніше встановлений президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Останнє, що було зареєстровано у (Книзі рекордів. - Ред.) Гіннеса - це 29 вересня 1960, промова Кастро перед ООН. Це всього лише 4 годин 29 хвилин. З пресконференцій - 7 годин 21 хвилина в Лукашенка кілька років тому", - сказав експерт, цитує інформагенція "Українськi Новини".

Зорін запевнив, що Національний реєстр вирішив зафіксувати рекорд не на прохання Офісу президента, а за запитами журналістів. "Журналісти порушили питання, що може бути світове досягнення. (…) Ми припускали, що сьогодні буде найдовша пресконференція в Україні, але за фактом вона вже зараз найтриваліша пресконференція у світі ", - сказав він.

За його словами, остаточний час спілкування Зеленського із засобами масової інформації буде зафіксовано після закінчення пресмарафону.

Тим часом Володимир Зеленський пояснив журналістам, чому обрав саме такий формат проведення багатогодинного пресмарафону. "Мені сказали, що був якийсь вакуум, ми мало зустрічаємося з журналістами. Одні говорили, що я нічого не знаю, інші - що я не вмію говорити, треті - що я когось боюся", - наводить відповідь українського президента на запитання про доцільність та ефективність такого формату агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, пресмарафон Зеленського розпочався о 10:00 за київським часом. Прездент України відповів на численні запитання українських та іноземних журналістів. Зокрема, відповідаючи на запитання кореспондентки DW, він наполіг на тому, що його слова щодо німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та французького президента Еммануеля Макрона і допомоги Україні, що пролунали під час його телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом 25 липня, були обґрунтованими. "Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що я думаю. Я завжди так роблю", - сказав він.

Пресмарафон проводиться в одному київських фудкортів. У заході мають взяти участь понад 300 журналістів.

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