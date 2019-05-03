 Зеленський воліє провести інавгурацію 19 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

Зеленський воліє провести інавгурацію 19 травня

Під час консультацій з головами парламентських фракцій новообраний президент України Володимир Зеленський наполягатиме саме на 19 травня як даті для проведення інавгурації.

Володимир Зеленський

Новообраний президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропонуватиме народним депутатам проголосувати за проведення інавгурації 19 травня. Про це він заявив у суботу, 4 травня, поблизу будівлі Верховної Ради, куди прибув на консультації з керівниками парламентських фракцій.

"Ми пропонуватимемо 19 травня. Це - найголовніше питання, і ми з нього розпочнемо", - сказав Зеленський журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Дещо раніше цього ж дня член фракції "Народний фронт" Антон Геращенко висловив переконання, що на консультаціях Зеленського з головами парламентських фракцій сторони зможуть домовитися щодо дати проведення інавгурації.

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Він також запевнив, що в парламенті знайдеться достатньо голосів для підтримки визначеної дати. "Я впевнений, що буде 226 голосів, щоб призначити постановою Верховної Ради дату інавгурації", - наголосив Геращенко.

Як повідомлялося, напередодні в Верховній Раді зареєстровано проект постанови про проведення 19 травня 2019 року урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) України офіційно оголосила, що в другому турі виборів Володимир Зеленський набрав 73,22 відсотка голосів виборців та обраний на посаду президента України.

3 травня результати виборів президента України офіційно опубліковано в друкованому парламентському виданні "Голос України".

Згідно із українським законодавством, проведення інавгурації має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів президентських виборів.

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