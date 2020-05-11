Зеленський виступив за надання малому бізнесу кредитних канікул

Президент України Володимир Зеленський виступає за надання кредитних канікул для малого та мікробізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Про це йшлося на нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави української держави у понеділок, 11 травня.

"Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули", - сказав Зеленський.

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Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створено всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9 %", ідеться в повідомленні. Очільник уряду додав, що також додатково фіналізується інша програма - "Нові гроші", за якою підприємці зможуть отримати кредити під дуже низький відсоток. Дією цих порграм уряд планує зберегти не менше 80 відсотків робочих місць у малому та мікробізнесі, зазначив Шмигаль. Він додав, що цього місяця в Україні зареєстровано додатково 140 тисяч безробітних. "Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, уряд виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом", - зазначено в повідомленні.