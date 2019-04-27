Зеленський висловився щодо "спільного" між Україною і Росією

Новообраний президент України Володимир Зеленський у соцмережі Facebook висловив свої думки щодо українсько-російських відносин. "Довго думав стосовно "багато спільного" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, зі "спільного" у нас залишилося тільки одне - це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "спільного". І контроль над кожним міліметром з української сторони Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки "спільного", - написав Зеленський у четвер, 2 травня.

Він також зазначив, що заборона Росією експорту нафтопродуктів в Україну, відкриття пунктів видачі паспортів жителям окупованих територій України, утримування українців у полоні "ні на йоту не наближає врегулювання відносин між країнами". "Братерськими" такі відносини точно називати не можна", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що його тішить те, що російські політики освоїли новий для себе жанр - спілкування з ним у публічному просторі. "Адже інтернет, як відомо, все пам'ятає, і цю дискусію фіксуватимуть мільйони людей у всьому світі. Тому запрошую в світ відкритості та публічності", - зазначив новообраний президент України.

Нагадаємо, що 29 квітня російський президент Володимир Путін відреагував на заяву Зеленського про можливість видавати українські паспорти тим росіянам, котрі не бажають жити в РФ. На думку президента РФ, це свідчить про можливість домовлятися із Зеленським та вірогідність запровадження спільного громадянства для двох країн. При цьому Путін запевнив, що між українцями та росіянами "багато спільного", що вони навіть - єдиний народ, нехай і зі своїми особливостями, культурою і мовою.