Зеленський вирішив звільнити голів Львівської та Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, повідомив про рішення звільнити з посад голову Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Маркіяна Мальського та голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

"Я прийняв рішення звільнити двох голів обласних державних адміністрацій. Не через те, що вони якісь недосвідчені або нечисті на руку люди, а через те, що в цих двох областях ми не побачили жодних результатів", - заявив Зеленський, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський призначив Ігоря Бондаренка та Маркіяна Мальського головами цих обладміністрацій 5 липня. За останні місяці президент вже замінив низку голів обласних держадміністрацій, призначених кілька місяців тому. Ще під час пресмарафону 10 жовтня він поскаржився на "складну ситуацію із губернаторами".

Зокрема, 4 листопада Зеленський звільнив очільника Черкаської області, бізнесмена Ігоря Шевченка, який не протримався на посаді і ста днів. Трохи більше ста днів на посаді голови Київської ОДА пробув управлінець Михайло Бно-Айріян. Правознавець та ексректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький керував Луганською областю трохи менше чотирьох місяців.