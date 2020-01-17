Зеленський вирішив дати шанс уряду Гончарука і поставив йому завдання

Президент України Володимир Зеленський вирішив залишити Олексія Гончарука прем'єр-міністром країни та "дати шанс" його уряду працювати далі. Про це глава української держави заявив увечері у п'ятницю, 17 квітня, час зустрічі з очільником уряду, відео якої поширив Офіс президента.

"Я отримав від вас заяву про звільнення у зв'язку з останніми конфліктними ситуаціями чи зі скандалами, з дуже неприємною ситуацією. Ви знаєте, яке у мене особисте до вас ставлення і особисте ставлення до вашого молодого уряду", - заявив Зеленський. У результаті, за словами Зеленського, він ухвалив рішення "дати уряду шанс". "Я подумав, і мені здається, що правильно буде моє наступне рішення: я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі і які дуже турбують наше суспільство", - наголосив президент.

Завдання прем'єру від президента

Серед завдань, над якими має працювати уряд, Зеленський назвав нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, відомств, заступників міністрів, очільників державних компаній та інших чиновників. Глава держави наголосив, що ці зарплати мають бути "нормальними" для сьогоднішньої ситуації в Україні, щоб на них можна було жити, але з урахуванням стану справ у країні.

Також український президент зазначив, що ситуація навколо премій працівникам НАК "Нафтогаз України" за отримані від російського "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу може обернутися внутрішньоукраїнським скандалом, та закликав знайти вихід із ситуації. В іншому випадку Зеленський не виключив "повного переформатування" НАК.

Крім того, президент закликав прем'єра подумати над ймовірними кадровими змінами в уряді та переформатуванням деяких міністерств.

Гончарук обіцяє усе виконати

Своєю чергою Олексій Гончарук подякував Зеленському і пообіцяв, що уряд незабаром розгляне і виконає поставлені президентом завдання. Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін надасть президенту свої пропозиції, щоб згодом, 14 лютого, мати змогу представити своє бачення в парламенті з початком нової сесії його роботи.

Як повідомлялося, раніше цього дня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про свою відставку і відправив її на розгляд президента. Згодом, виступаючи в парламенті, Гончарук додав, що передана президенту заява про його відставку написана на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - саме така процедура передбачена Конституцією України.

Раніше низка Telegram-каналів поширила аудіозапис, на якому декілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президента, а також причини та наслідки підвищення курсу гривні. На записах людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення в економіці президента Володимира Зеленського, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис було зроблено 16 грудня, а в нараді, крім Гончарука, брали участь заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Згодом Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді. Після оприлюднення записів Олексій Гончарук закинув неназваним силам бажання завадити роботі його команді та запевнив, що його уряд має план розвитку української економіки.