Зеленський вимагає не допустити ескалації вуличного насильства

Президент України Володимир Зеленський вимагає від генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни.

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Як повідомляє ввечері в суботу, 4 липня, пресслужба українського президента, Зеленський підкреслив, що порушення громадського порядку, незаконний оборот і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість. "Вимагаю від генерального прокурора і міністра внутрішніх справ системної і злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, прийняття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому і забезпечення мирного і спокійного життя громадян України", - заявив президент.

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В Офісі президента нагадали, що вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика біля торгового центру на вулиці Басейній, сталася масова бійка зі стріляниною. В результаті події постраждали троє людей. Слідчі почали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї. Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях, зазначається у повідомленні.