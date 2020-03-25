Зеленський вимагає від уряду допомогти малозабезпеченим під час карантину

Український уряд має скласти списки малозабезпечених категорій громадян для надання їм фінансової допомоги під час карантину. Відповідне доручення президент України Володимир Зеленський дав прем'єр-міністру країни Денису Шмигалю під час селекторної наради в середу, 1 квітня, повідомляє пресслужба президента України.

"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", - сказав Володимир Зеленський.

Стосовно інших заходів з пом'якшення наслідків кризи, то, за словами Дениса Шмигаля, уряд розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв'язку з поширенням коронавірусу. "Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", - зазначив Шмигаль.

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Режим карантину хочуть посилити

Також під час наради розглянули можливість запровадження режиму "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці з огляду на те, що на Великодні свята очікується пік зараження коронавірусом. Аби обмежити соціальні контакти під час свят влада провела переговори з усіма телеканалами щодо трансляції великодніх богослужінь.

У повідомленні пресслужби президента України також зазначається, що Кабінет Міністрів готує протокол лікування COVІD-19. Україна закуповуватиме за кордоном ліки, щоб запобігати ускладненням хвороби й не доводити недужих до потреби у штучній вентиляції легень.