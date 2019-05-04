 Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня

Володимир Зеленський звинуватив український парламент у затягуванні призначення дати його інавгурації та порівняв Петра Порошенка з туристом, який вдається до дрібних крадіжок в готелі.

Обраний президент України Володимир Зеленський

Обраний президент України Володимир Зеленський

Обраний президент України Володимир Зеленський вимагає від українського парламенту на найближчому пленарному засіданні призначити дату його інавгурації на 19 травня. "Я звертаюся до Верховної Ради: найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти", - йдеться у відеозверненні Зеленського, оприлюдненому в п'ятницю, 10 травня, на його сторінці у Facebook.

Він також закинув депутатам те, що вони бояться розпуску парламенту та затягують призначення дати інавгурації. Тим часом президент України Петро Порошенко "коїть незворотнє", наголосив Зеленський: "Він робить перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення, призначає суддів Верховного суду, серед яких - юристи "Рошену", судді Майдану та родичі пана Ківалова".

Зеленський також звернув увагу на те, що Порошенко надав звання генералів понад 20 особам, серед яких - відповідальний за безпеку арсеналів, при якому стались вибухи у Балаклеї, Ічні та інших місцях, а також дав звання Героя України голові СБУ Грицаку.

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За словами Зеленського, "марно говорити щось людині, яка каже, що готова підставити плече, а сама тримає дві дулі в кишені". "Це нагадує мені туриста в єгипетському готелі (…) Порошенко ніяк не зупиниться. Тягне рушники, тапочки, і бере усе підряд зі шведського столу, - заявив Зеленський. - Я вас дуже прошу, здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити".

"Україна - не номер у єгипетському готелі"

Згодом у адміністрації президента Порошенка у відповідь на звернення заявили, що "Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському". "Передача влади - це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - йдеться у заяві адміністрації президента. Там зазначили, що для Порошенка прийнятна будь-яка дата інавгурації, яку визначить Верховна Рада, позаяк це належить до її компетенції.

"До моменту інавгурації нового президента Петро Порошенко залишається чинним главою держави і несе відповідальність за ситуацію в країні, виконуючи свої обов'язки згідно духу та букви Конституції", - зазначила адміністрація президента.

Там також назвали позитивним факт, що Зеленський "порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової влади і хоча б у чомусь продемонстрував власну позицію". Порошенко готовий зустрітися із Зеленським до його інавгурації, додали в АП.

Раніше 10 травня депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня. Він зазначив, що запропонована обраним президентом дата інавгурації 19 травня є неприйнятною, оскільки цього дня відзначатиметься День пам'яті жертв політичних репресій.

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