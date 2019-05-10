 Зеленський: Виконання ухвали Трибуналу ООН може стати сигналом з боку Кремля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Зеленський: Виконання ухвали Трибуналу ООН може стати сигналом з боку Кремля

Виконання РФ ухвали Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом реальної готовності з боку керівництва РФ припинити конфлікт з Україною, вважає Зеленський.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виконання керівництвом Росії рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків і суден може стати першим сигналом готовності Москви владнати конфлікт з Києвом. Про це Зеленський написав у суботу, 25 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі", - наголосив український президент, додавши, що українці чекають на моряків удома.

DW.COM

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків. (25.05.2019)

Москва має відпустити затриманих у Керченській протоці українських моряків, заявив держсекретар США Майк Помпео після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Міністри обговорили також ситуацію навколо Ірану. (14.05.2019)

Раніше цього дня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків, затриманих під час інциденту поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Суд також заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України. Трибунал також погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.

В МЗС України вже наголосили, що очікують від Росії негайного та повного виконання цієї ухвали Міжнародного трибуналу ООН. Натомість МЗС РФ вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не мав юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". У російському дипломатичному відомстві також вказали на "намір послідовно відстоювати" російську позицію з цього питання.

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