Зеленський виключив Безсмертного з Мінської контактної групи

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави у вівторок, 13 серпня.

Роман Безсмертний зазначив, що президент не повідомляв йому про звільнення. "Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", - написав він у вівторок на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

В Офісі президента пояснили звільнення Безсмертного формуванням "найбільш ефективної команди" для захисту інтересів України в ТКГ, цитує видання "Українська правда".

Зеленський призначив Романа Безсмертного представником України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ лише 9 липня. До цього цю посаду займав Олександр Моцик, який був призначений 19 червня. У 2015-2016 роках Роман Безсмертний вже був представником України в політичній підгрупі ТКГ, але потім вийшов із Мінського процесу.

Відтоді як Володимир Зеленський обійняв посаду президента України в травні, склад української делегації в ТКГ зазнав суттєвих змін. Зокрема, в червні її знову очолив експрезидент країни Леонід Кучма. Його попередник на цій позиції Євген Марчук очолював делегацію України лише близько пів року.

