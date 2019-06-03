 Зеленський виключив Безсмертного з Мінської контактної групи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2019

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Новини

Зеленський виключив Безсмертного з Мінської контактної групи

Роман Безсмертний був представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи трохи більше місяця. Він повідомив, що не знав про своє звільнення.

Роман Безмертний представляв Україну в ТКГ в Мінську в 2015-2016 роках та лише місяць 2019 року

Роман Безмертний представляв Україну в ТКГ в Мінську в 2015-2016 роках та лише місяць 2019 року

DW.COM

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави у вівторок, 13 серпня.

Роман Безсмертний зазначив, що президент не повідомляв йому про звільнення. "Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", - написав він у вівторок на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

В Офісі президента пояснили звільнення Безсмертного формуванням "найбільш ефективної команди" для захисту інтересів України в ТКГ, цитує видання "Українська правда".

Зеленський призначив Романа Безсмертного представником України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ лише 9 липня. До цього цю посаду займав Олександр Моцик, який був призначений 19 червня. У 2015-2016 роках Роман Безсмертний вже був представником України в політичній підгрупі ТКГ, але потім вийшов із Мінського процесу.

Відтоді як Володимир Зеленський обійняв посаду президента України в травні, склад української делегації в ТКГ зазнав суттєвих змін. Зокрема, в червні її знову очолив експрезидент країни Леонід Кучма. Його попередник на цій позиції Євген Марчук очолював делегацію України лише близько пів року.

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