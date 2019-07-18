Зеленський вже вчетверте поговорив телефоном із Меркель

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провели в середу, 28 серпня, телефонну розмову. Про це повідомив речник Меркель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами речника, заява якого оприлюднена на сайті канцлерки, у фокусі розмови перебували ситуація на Сході України та подальші дипломатичні зусилля у "нормандському форматі", до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна.

Також Зайберт повідомив, що обоє співрозмовників погодилися, що мінські домовленсті мають бути повністю втіленими, а також висловили прагнення якнайшвидше провести саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Речник німецького уряду додав, що Меркель розповіла українському президенту про подробиці дискусії щодо України під час саміту глав держав та урядів країн Великої сімки (G7) у французькому місті Біарріці.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у соціальній мережі Twitter, що ця розмова була "четвертою за останні місяці". "Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України!", - написав посол.

Нагадаємо, 19 серпня, під час зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним, його французький колега Еммануель Макрон обговорили умови проведення переговорів у "нормандському форматі" щодо врегулювання на Донбасі. Тоді Макрон висловив сподівання, що зустріч у цьому форматі відбудеться вже упродовж "наступних тижнів".

25 серпня Меркель заявила, що Берлін та Париж хочуть якнайшвидше провести зустріч у "нормандському форматі" на найвищому рівні. А 26 серпня Макрон уточнив, що саміт відбудеться у вересні. "Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент під час пресконференції у Біарріці, де завершився саміт G7. Пункт про підготовку Німеччиною та Францією зістрічі лідерів країн "нормандської четвірки" включили також до тексту заключної заяви саміту G7.