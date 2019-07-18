 Зеленський вже вчетверте поговорив телефоном із Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський вже вчетверте поговорив телефоном із Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. За словами посла України у ФРН Анлрія Мельника, це вже четверта телефонна розмова лідерів країн за останні місяці.

Володимир Зеленський та Анґела Меркель та під час зустрічі в Берліні 18 червня 2019 року

Володимир Зеленський та Анґела Меркель та під час зустрічі в Берліні 18 червня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провели в середу, 28 серпня, телефонну розмову. Про це повідомив речник Меркель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами речника, заява якого оприлюднена на сайті канцлерки, у фокусі розмови перебували ситуація на Сході України та подальші дипломатичні зусилля у "нормандському форматі", до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна.

DW.COM

Також Зайберт повідомив, що обоє співрозмовників погодилися, що мінські домовленсті мають бути повністю втіленими, а також висловили прагнення якнайшвидше провести саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Речник німецького уряду додав, що Меркель розповіла українському президенту про подробиці дискусії щодо України під час саміту глав держав та урядів країн Великої сімки (G7) у французькому місті Біарріці.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у соціальній мережі Twitter, що ця розмова була "четвертою за останні місяці". "Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України!", - написав посол.

Нагадаємо, 19 серпня, під час зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним, його французький колега Еммануель Макрон обговорили умови проведення переговорів у "нормандському форматі" щодо врегулювання на Донбасі. Тоді Макрон висловив сподівання, що зустріч у цьому форматі відбудеться вже упродовж "наступних тижнів".

25 серпня Меркель заявила, що Берлін та Париж хочуть якнайшвидше провести зустріч у "нормандському форматі" на найвищому рівні. А 26 серпня Макрон уточнив, що саміт відбудеться у вересні. "Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент під час пресконференції у Біарріці, де завершився саміт G7. Пункт про підготовку Німеччиною та Францією зістрічі лідерів країн "нормандської четвірки" включили також до тексту заключної заяви саміту G7.

Дивитись відео 00:35

Зеленський копіює Меркель? (18.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський копіює Меркель? (18.07.2019)  

Також за темою

Frankreich Treffen Emmanuel Macron mit Wolodymyr Selenskyj in Paris

Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні 26.08.2019

До проведення "корисного" саміту підштовхують наявні передумови, особливо з огляду на зміну влади в Україні, наголосив президент Франції Еммануель Макрон.

G7-Gipfel in Frankreich

Меркель та Макрон хочуть якнайшвидше провести саміт "нормандської четвірки" 25.08.2019

Зустріч на найвищому рівні в "нормандському форматі" варто провести для сприяння певним успіхам у Мінському процесі, переконана канцлерка ФРН. Місцем проведення саміту має стати Париж.

England Nationaler US-Sicherheitsberater John Bolton zu Besuch in London

Радник президента США Болтон прибув до Києва 27.08.2019

В українській столиці у радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона заплановані зустрічі з високопосадовцями.

Реклама

Докладно

Склад Верховної Ради оновився на 80 відсотків

Що треба знати про нову Верховну Раду

Нинішній склад парламенту багато в чому вже став рекордсменом.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  