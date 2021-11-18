Зеленський ввів у дію санкції проти співробітників спецслужб РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо 28 співробітників спецслужб Російської Федерації. Відповідний указ глава держави підписав у четвер, 18 листопада.

Рішення застосувати обмежувальні заходи строком на три роки щодо цих осіб РНБО ухвалила ще 20 серпня. В списку 28 чоловіків, з яких - 23 громадянина Росії. Секретар РНБО Олексій Данілов тоді зазначав, що серед нових фігурантів санкційних списків - російські спецслужбовці та розвідники, які працюють в Криму та непідконтрольних територіях Донбассу.

Так, серед росіян, згаданих у опублікованому нині рішенні РНБО: колишній виконувач обов'язків начальника кримського управління Федеральної служби безпеки Росії Володимир Риндя, колишній начальник управління ФСБ в Севастополі Максим Тюрін, співробітник кримського ФСБ Ілдус Сагітов та інші. Усім фігурантам списку РНБО заблокувало активи в Україні, заборонило брати участь в приватизації, отримувати державні ліцензії чи реєструвати об'єкти інтелектуальної власності

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Українці зі списку

Окрім росіян, в санкційному списку РНБО – п'ятеро українців: Роман Гордідан, Олег Лондарєв, Ігор Зубков, Микола Карчук, Сергій Ткаченко. Чоловіки з такими іменами згадуються у ЗМІ як співробітники "міністерств державної безпеки" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" та колишні співробітники місцевих управлінь СБУ. Частина з них спецслужба в останні роки оголошувала в розшук за підозрами в державній зраді чи створенні терористичної організації.

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Санкції за вибори в Держдуму РФ

На початку листопада Зеленський увів у дію ще один санкційний пакет РНБО - щодо громадян та підприємств, причетних до організації голосування на виборах до Державної думи Росії в анексованому Криму, залучення до них жителів непідконтрольної владі частини Донбасу, а також причетних до порушення прав людини на півострові. Під обмеження на строк від трьох до 10 років потрапили 141 фізична та 49 юридичних особи.

Санкції передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону в'їзду на територію України, заборону набуття у власність земельних ділянок та участі у приватизації, позбавлення державних нагород України.