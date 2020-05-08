Зеленський вважає помилкою реакцію Грузії на призначення Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський вважає помилковою реакцію грузинської сторони на призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. "Мені здається, це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій усі сторони зрозуміють, що в кожній державі кадрова політика стосується тієї держави і тих громадян, які живуть у цій державі", - сказав він у п'ятницю, 8 травня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Глава держави також зазначив, що Україна не викликатиме свого посла в Грузії на жодні консультації. Також він наголосив, що призначення Саакашвілі є внутрішнім питанням України. "Пан Саакашвілі є громадянином України, він має український паспорт, і я є президентом України, який призначив його головою виконкому ради реформ при президенті України. Ось і все", - зазначив Зеленський.

МЗС загроз не бачить

Своєю чергою міністерство закордонних справ України не бачить загрози для двосторонніх відносин у рішенні Грузії викликати посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Саакашвілі. "Надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе не відкликали з України, а викликали для консультацій в столицю. Це не щоденна, але звичайна практика в дипломатичній роботі. Ми не бачимо в цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами", - йдеться у заяві МЗС.

Водночас українське зовнішньополітичне відомство закликає Грузію не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні. "Міхеїл Саакашвілі - громадянин України, який має великий досвід і значні досягнення в здійсненні реформ, широко визнаних у світі. Тому ми закликаємо наших грузинських друзів і партнерів враховувати викладені аргументи", - наголосили в міністерстві.

Саакашвілі своєю чергою зазначив, що Зеленський виступає за розвиток відносин із Грузією при будь-якій владі. "А взагалі, я думаю, що між Грузією і Україною все буде добре і близьким, дружнім відносинам наших двох країн просто немає іншої альтернативи", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, 7 травня Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Наступного дня Грузія викликала свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з цим рішенням.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013. Він є одним із лідерів "Революції троянд". У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича в Україні Міхеіл Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках. Згодом тодішній президент Петро Порошенко позбавив його українського громадянства, яке раніше надав, а самого Саакашвілі у 2018 році видворили з України.