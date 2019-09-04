Зеленський вважає передчасною легалізацію обігу зброї в Україні

Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію про законодавче врегулювання обігу зброї та відхилив її. На його думку, легалізація обігу зброї в Україні була б наразі передчасною.

Зеленський звернув увагу, що легалізації зброї в Україні має передувати "комплексне та дійсно фахове вивчення ситуації у цій сфері, насамперед з урахуванням аналізу досвіду іноземних держав".

"Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", - зазначив президент України, повідомляється на його офіційному сайті.

Наразі невідомо, скільки українців володіють зброєю і, зокрема, скільки з них мають на це право.

Електронна петиція "Навести порядок з обігом зброї, а порядок - це закон" була оприлюднена на сайті офіційного інтернет-представництва президента України 22 травня 2019 року.

Раніше, у 2015 році українська асоціація власників зброї вже зверталась до колишнього президента Петра Порошенка з аналогічною електронною петицією. Вона швидко набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів. Згодом Порошенко відправив цю петицію на розгляд у Конституційну комісію, де вона залишилася без розгляду. З 2014 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про цивільну зброю і боєприпаси в Україні. З того часу він лежав без розгляду в комітетах Верховної Ради і 29 серпня 2019 року був відкликаний.

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