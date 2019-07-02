Зеленський анонсував спрощення відвідин Криму для переселенців

Президент України Володимир Зеленський обіцяє переселенцям з Криму спрощення на законодавчому рівні отримання дозволу для відвідин їхніх родичів, котрі проживають на окупованому півострові. Заява прозвучала у середу, 7 серпня, під час зустрічі президента України з українською громадою і громадою кримських татар в столиці Туреччини Анкарі, йдеться на офіційному сайті президента.

"Запевняю вас, Україна не залишить переселенців сам на сам з їхніми проблемами. Також ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідання Криму", - заявив Зеленський.

Згідно з чинним українським законодавством, для візиту до анексованого Росією Криму іноземці мають отримати спеціальний дозвіл від органів влади України. Спеціальний дозвіл видається, зокрема, якщо на тимчасово окупованій території України проживають близькі родичі іноземця або якщо там розташовані місця поховання близьких родичів. Також дозвіл видається у випадку, якщо іноземець має право власності на нерухомість на тимчасово окупованій території. Перетин кордону з анексованим Кримом дозволяється лише у відповідних офіційних пунктах пропуску на території материкової України в Херсонській області. Від громадян України спеціальний дозвіл на відвідання півострова не вимагається.

За даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими на її офіційному сайті, за перші пів року 2019 адмінмежу з окупованим Кримом перетнули 523 тисячі осіб в напрямку материкової України та 487 тисяч у зворотньому напрямку.