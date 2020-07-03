 Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.07.2020

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Політика й суспільство

Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (відео)

Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Так званий "зелений туризм" набирає обертів в Україні. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?

Автентична гуцульська хата у Карпатах (Vividay)

Відпочинок в автентичних сільських хатах, на фермах чи просто на дачах подалі від міста. Такі відпустки надзвичайно модні в Європі. В Україні ж вони лише набирають популярність. В гамаку серед зелені та з улюбленою книжкою за сто кілометрів від Києва... В Україні надзвичайно великий потенціал для зеленого туризму. Переконайтеся самі!

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Відпустка в часи пандемії: куди можна подорожувати з України

З початком сезону відпусток дедалі більше країн відкривають кордони для подорожей. Шенгенська зона поки що для України залишається закритою. Кілька європейських країн, однак, уже почали пускати українських туристів. (02.07.2020)  

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