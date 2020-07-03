Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (відео)

Відпочинок в автентичних сільських хатах, на фермах чи просто на дачах подалі від міста. Такі відпустки надзвичайно модні в Європі. В Україні ж вони лише набирають популярність. В гамаку серед зелені та з улюбленою книжкою за сто кілометрів від Києва... В Україні надзвичайно великий потенціал для зеленого туризму. Переконайтеся самі!