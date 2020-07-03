Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (відео)

Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Так званий "зелений туризм" набирає обертів в Україні. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?
Відпочинок в автентичних сільських хатах, на фермах чи просто на дачах подалі від міста. Такі відпустки надзвичайно модні в Європі. В Україні ж вони лише набирають популярність. В гамаку серед зелені та з улюбленою книжкою за сто кілометрів від Києва... В Україні надзвичайно великий потенціал для зеленого туризму. Переконайтеся самі!
З початком сезону відпусток дедалі більше країн відкривають кордони для подорожей. Шенгенська зона поки що для України залишається закритою. Кілька європейських країн, однак, уже почали пускати українських туристів. (02.07.2020)
Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа і який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію? (18.05.2020)
15 червня Україна має поновити міжнародне пасажирське авіасполучення. Щоправда, не до всіх країн, і пасажири мають бути готові до багатьох несподіванок в аеропорту і в салоні літака. Які нові правила польотів? (12.06.2020)
Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати? (30.06.2020)