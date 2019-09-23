Зелена мітка, або Що загрожує Трампу після телефонної розмови з Зеленським

Прохання Дональда Трампа провести в Україні розслідування щодо сина Джо Байдена загрожує імпічментом президента США. Зелена мітка може стати для Трампа чорною, вважає Сергій Йолкін.
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