Зелена мітка, або Що загрожує Трампу після телефонної розмови з Зеленським

Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

Трамп робить погоду

У червні 2017 Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризької угоди, оскільки вона, на думку президента, не вигідна Вашингтону. Але вже на початку цього року американський лідер припустив, що США можуть повернутися назад, якщо вдасться досягнути кращої угоди. "Ми хочемо мати чисту воду, чисте повітря, але ми також хочемо мати конкурентоспроможний бізнес", - сказав він.