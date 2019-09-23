 Зелена мітка, або Що загрожує Трампу після телефонної розмови з Зеленським | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.09.2019

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Світ

Зелена мітка, або Що загрожує Трампу після телефонної розмови з Зеленським

Прохання Дональда Трампа провести в Україні розслідування щодо сина Джо Байдена загрожує імпічментом президента США. Зелена мітка може стати для Трампа чорною, вважає Сергій Йолкін.

Karikatur von Sergey Elkin zu Folgen des Telefonats mit Selenskij für Trump. - Ukrainisch

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    Автор: Ольга Войтович


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