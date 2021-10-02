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ЗеКоманда

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЗеКоманда".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Слуга народу зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова

"Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова 02.10.2021

Депутати фракції "Слуга народу" зібрали необхідні підписи для початку процедури відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова. Про це заявила речниця фракції.
Депутатська недоторканність: чому Слуги народу не виконали обіцянки Зеленського (відео)

Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.