 Зеегофер не бачить ″структурної проблеми″ з правим екстремізмом у поліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеегофер не бачить "структурної проблеми" з правим екстремізмом у поліції

У ФРН немає "структурної проблеми" з правим екстремізмом серед співробітників поліції, наголосив міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер.

Горст Зеегофер

Горст Зеегофер (фото з архіву)

У Німеччині вкрай рідко трапляються випадки, коли правоохоронці чи співробітники органів безпеки Німеччини контактують з організаціями правого спрямування. Такі висновки містить представлена в вівторок, 6 жовтня, доповідь щодо можливих випадків правого екстремізму в поліції, на митниці й у спецслужбах.

Читайте також: Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів

Доповідь представили в Берліні за участі міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer) та глави Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Томаса Гальденванґа (Thomas Haldenwang). У представленому документі перелічено загалом 319 зафіксованих випадків у федеральних землях і 58 ймовірних випадків у федеральних органах безпеки в період з січня 2017 року по березень 2020 року.

Читайте також: Бундесвер за 10 років звільнив майже 200 правих екстремістів

Як зазначив Зеегофер, представлена доповідь свідчить, що понад 99 відсотків співробітників поліції не мають нічого спільного з правим екстремізмом і "міцно" дотримуються конституції. Це також означає, що в Німеччині "немає структурної проблеми з правим екстремізмом в федеральних і державних силових структурах", додав урядовець.

Так само керівник Федеральної поліції Німеччини Дітер Романн (Dieter Romann) визнав, що в серед федеральних поліцейських "не видно правоекстремістських угруповань".

Дивитись відео 01:04

Як німці скупили все пиво, щоб нашкодити неонацистам (26.06.2019)

 

DW.COM

У трьох землях Німеччини обшукали помешкання "рейхсбюргерів"

Німецькі правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних у створенні правого терористичного угруповання, які належать до руху "рейхсбюргерів".  

Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ

Торговець квітами Енвер Шимшек, убитий 20 років тому в Німеччині, став першою жертвою угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля". Однак тоді ЗМІ майже не писали про те, що мотивом злочину міг бути расизм.  

Також за темою

Deutschland Symbolbild Polizei München

Як у ФРН пропонують боротися з екстремізмом 31.10.2019

Німецький уряд хоче посилити боротьбу з правим екстремізмом. Зокрема, соцмережі хочуть змусити повідомляти правоохоронцям про погрози і розпалювання користувачами ворожнечі.

Deutschland Symbolbild Polizei München

У Німеччині проводять спецоперацію проти ймовірних прихильників ХАМАС 10.04.2019

Поліція ФРН здійснює обшуки в 90 об'єктах в дев'яти федеральних землях. Підозрювані підтримують радикальний ісламістський рух під виглядом гуманітарної допомоги, повідомляють правоохоронці.

Реклама

Докладно

Бари - важливий елемент соціального життя парижан

Коронавірус у Парижі: зачинені бари та максимальна загроза

Загрозливе зростання числа інфікованих коронавірусом у Парижі призвело до нових обмежень.  

Плавуча сонячна електростанція у німецькому містечку Веце

Плавучі сонячні електростанції у затоплених кар'єрах

У густонаселених ФРН та Нідерландах для фотовольтаїки використовують колишні вугільні кар'єри та інші водойми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  