Зеегофер не бачить "структурної проблеми" з правим екстремізмом у поліції

У Німеччині вкрай рідко трапляються випадки, коли правоохоронці чи співробітники органів безпеки Німеччини контактують з організаціями правого спрямування. Такі висновки містить представлена в вівторок, 6 жовтня, доповідь щодо можливих випадків правого екстремізму в поліції, на митниці й у спецслужбах.

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Доповідь представили в Берліні за участі міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer) та глави Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Томаса Гальденванґа (Thomas Haldenwang). У представленому документі перелічено загалом 319 зафіксованих випадків у федеральних землях і 58 ймовірних випадків у федеральних органах безпеки в період з січня 2017 року по березень 2020 року.

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Як зазначив Зеегофер, представлена доповідь свідчить, що понад 99 відсотків співробітників поліції не мають нічого спільного з правим екстремізмом і "міцно" дотримуються конституції. Це також означає, що в Німеччині "немає структурної проблеми з правим екстремізмом в федеральних і державних силових структурах", додав урядовець.

Так само керівник Федеральної поліції Німеччини Дітер Романн (Dieter Romann) визнав, що в серед федеральних поліцейських "не видно правоекстремістських угруповань".