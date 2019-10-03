 Зеегофер закликав до європейської солідарності щодо міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

Зеегофер закликав до європейської солідарності щодо міграції

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер заявив, що допомога Туреччині та Греції слугує німецьким інтересам і попередив, що інші країни ЄС не повинні стояти осторонь.

Горст Зеегофер (ліворуч) та Кіріакос Міцотакіс

Горст Зеегофер (ліворуч) та Кіріакос Міцотакіс

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у п’ятницю, 4 жовтня, перебуваючи з візитом в Афінах, заявив, що угода між Туреччиною та ЄС щодо біженців та допомога країнам-членам, які контролюють зовнішні кордони Євросоюзу, є в інтересах ФРН. "Коли ми допомагаємо грекам і туркам, це демонструє нашу солідарність, але також допомагає нам", - цитує Зеегофера агенція dpa.

Очільник МВС Німеччини зауважив, що жоден уряд країн в Європі не повинен думати, що тема мігрантів їх не стосується. Якщо криза мігрантів не буде спільно та солідарно вирішена, "тоді ми переживемо те, що ми пережили у 2015 році - тоді скрізь у Європі будуть люди", - сказав Зеегофер. Результатом візиту міністра до Греції стало рішення надати цій країні допомогу в сфері охорони кордонів, інформаційних технологій, а також посилення персоналу, який опрацьовуватиме заявки мігрантів на отримання притулку.

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Глава МВС ФРН Горст Зеегофер запевняє, що Німеччина готова приймати з Італії четвертину врятованих на морі мігрантів. Водночас він наполягатиме на перевірці врятованих щодо безпеки ще в Італії, додав міністр. (14.09.2019)

Німеччина домовилася з Францією, Італією та Мальтою про тимчасове рішення щодо розподілу мігрантів, врятованих у Середземному морі. Пропозиції будуть представлені на зустрічі глав МВС країн ЄС 8 жовтня. (23.09.2019)

Франція та Італія виступають за нову систему розподілу мігрантів по всьому Євросоюзу. Лідери країн дійшли відповідної згоди напередодні зустрічі міністрів МВС країн ЄС, що відбудеться наступного тижня. (19.09.2019)

Греція хоче стримати "хвилю міграції"

Тим часом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив, що планує винести на розгляд парламенту країни жорсткіший закон щодо прохачів притулку, повідомляє агентство AFP. За його словами, нинішнє питання стосується більше "міграції, ніж біженців", оскільки більшість новоприбулих - це "економічні мігранти" з Афганістану та Африки, а не сирійські біженці.

Прем'єр Греції наголосив, що табори для біженців у його країні вже переповнені, оскільки дедалі більше біженців з Туреччини дістаються берегів Греції через Егейське море. Міцотакіс закликав уряд Туреччини виконувати свої зобов'язання та "контролювати хвилю міграції в Егейському морі".

Нагадаємо, в березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з умовами якої Анкара взяла на себе зобов'язання із реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово погрожував "відчинити ворота" і дозволити сирійцям виїхати з Туреччини до Європи, заявивши, що Анкара не може взяти на себе тягар прийому більшої кількості біженців. Туреччина заявляє, що прийняла у себе найбільшу у світі кількість біженців - понад 4 мільйони, з них 3,6 мільйона - із Сирії. Багато мігрантів намагаються потрапити з Туреччини на грецькі острови і потім в інші країни Європи. 

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