Здорове харчування

Їжа майбутнього: котлети без м'яса, йогурти без молока (10.10.2019)

Омлет від одного натискання кнопки, йогурти не з молока, а горіха кеш'ю, бургери без м'яса. Що і як ми будемо їсти в майбутньому? Один з головних трендів - заміна тваринних компонентів рослинними. Але така їжа дорожча. Ви готові платити більше заради екології?