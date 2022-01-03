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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "здорове харчування".
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Ініціатива шеф-кухаря Євгена Клопотенка щодо шкільного харчування в дії: усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси. Та насправді далеко не всі навчальні заклади України змінили своє меню. DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.
Омлет від одного натискання кнопки, йогурти не з молока, а горіха кеш'ю, бургери без м'яса. Що і як ми будемо їсти в майбутньому? Один з головних трендів - заміна тваринних компонентів рослинними. Але така їжа дорожча. Ви готові платити більше заради екології?
Телезірка і шеф-кухар Євген Клопотенко відомий не лише своїми простими і доступними рецептами. Як громадський активіст він ініціював програму "Нове шкільне харчування". Він прагне, аби обіди в усіх українських школах стали смачними та корисними. Чи виходить - дивіться в проекті #LocalHeroes.
Україна входить до першої десятки країн із найвищим ризиком смертності від незбалансованого харчування, такими є дані дослідження журналу The Lancet. Серед основних причин - надмірне споживання цукру, солі та м'яса.