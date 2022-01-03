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Здорове харчування

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "здорове харчування".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німці більше платитимуть за продукти харчування заради клімату?

Німці більше платитимуть за продукти харчування заради клімату? 03.01.2022

Німці мають їсти більше біопродуктів, менше напівфабрикатів, вимагає міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір. На думку "зеленого" політика, ціна на продукти має відображати екологічну реальність.
Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео)

Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео) 16.09.2021

Усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси... DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.

Сосиски і здорове харчування в школі: чи обідають насправді за рецептами Євгена Клопотенка (15.09.2021) 15.09.2021

Ініціатива шеф-кухаря Євгена Клопотенка щодо шкільного харчування в дії: усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси. Та насправді далеко не всі навчальні заклади України змінили своє меню. DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.

Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців

Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців 27.11.2020

Німці стали їсти більше овочів, але менше фруктів. Вони віддають перевагу яловичині і мінеральній воді, скорочуючи споживання свинини і пива. Але при цьому так і не можуть впоратися з зайвою вагою.
Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів 27.07.2020

У Німеччині проживає понад мільйон людей, які відмовилися від продуктів та виробів тваринного походження. Які новинки їм пропонують?

Інтервальне голодування: чи варто себе виснажувати диво-дієтою?

Інтервальне голодування: чи варто себе виснажувати "диво-дієтою"? 13.12.2019

Її називають "секретом здоров'я" і надійним способом позбутися зайвих кілограмів і подовжити собі життя. Та чи справді ця система настільки ефективна, як стверджують деякі дослідження?

Їжа майбутнього: котлети без м'яса, йогурти без молока (10.10.2019) 10.10.2019

Омлет від одного натискання кнопки, йогурти не з молока, а горіха кеш'ю, бургери без м'яса. Що і як ми будемо їсти в майбутньому? Один з головних трендів - заміна тваринних компонентів рослинними. Але така їжа дорожча. Ви готові платити більше заради екології?
Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців

Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців 01.10.2019

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Відзначити цей день вегетаріанці і вегани можуть не лише салатом з капусти - вони без проблем можуть поласувати отриманим з рослинних продуктів "м'ясом".

М'ясо майбутнього з пробірки (12.08.2019) 12.08.2019

Гамбургер зі штучного фаршу або синтетичний "хвилинний стейк"? Ще кілька років - і м'ясо з пробірки з'явиться в ресторанах та у крамницях.

#LocalHeroes: як шеф-кухар проти нудних шкільних обідів бореться (29.05.2019) 29.05.2019

Телезірка і шеф-кухар Євген Клопотенко відомий не лише своїми простими і доступними рецептами. Як громадський активіст він ініціював програму "Нове шкільне харчування". Він прагне, аби обіди в усіх українських школах стали смачними та корисними. Чи виходить - дивіться в проекті #LocalHeroes.

8 способів запобігання деменції (фотогалерея) 28.05.2019

Точні причини виникнення синдрому Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб невідомі. Але, за рекомендаціями ВООЗ, фізичні вправи, здорове харчування та ментальні тренування можуть захистити від них.
8 способів запобігання деменції

8 способів запобігання деменції 28.05.2019

Точні причини виникнення синдрому Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб невідомі. Але, за рекомендаціями ВООЗ, фізичні вправи, здорове харчування та ментальні тренування можуть захистити від них.
Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці

Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці 05.04.2019

Україна входить до першої десятки країн із найвищим ризиком смертності від незбалансованого харчування, такими є дані дослідження журналу The Lancet. Серед основних причин - надмірне споживання цукру, солі та м'яса.
Скільки коштує обід у німецьких школах

Скільки коштує обід у німецьких школах 21.02.2019

Скільки школярів у Німеччині харчуються в шкільних їдальнях? Більш ніж три мільйони учнів шкіл продовженого дня - чверть усіх школярів. Що їдять німецькі школярі і що рекомендують експерти - в матеріалі DW.
Берлін: тисячі фермерів вимагали зміни аграрної політики

Берлін: тисячі фермерів вимагали зміни аграрної політики 19.01.2019

Німецькі сільгоспвиробники вимагають від влади зміни аграрної політики. На демонстрацію в Берліні вийшли тисячі людей, на чолі ходи рухалися 170 тракторів.

Як змінити своє життя в новому році (фотогалерея) 02.01.2019

Якими є побажання та наміри німців на 2019 рік. Відповідь на це запитання - у фотодобірці DW.
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