 Здолати бюрократію: цифрове громадянство Естонії (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 03.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Здолати бюрократію: цифрове громадянство Естонії (відео)

Зареєструвати онлайн новонароджену дитину або навіть власну компанію - в Естонії це реальність. Там успішно діє програма цифрового громадянства, і вона доступна навіть для нерезидентів.

За допомогою картки e-residency можна подавати заявки, сплачувати податки, банківські послуги та багато іншого

За допомогою картки e-residency можна подавати заявки, сплачувати податки, банківські послуги та багато іншого

До дигіталізації в Естонії привчають змалку, а програмування вже давно стало обов'язковим предметом у школах. На комп'ютерах учні пишуть власні ігри або музичні програми. Але що казати про школи - в Естонії навіть новонароджені громадяни одразу знайомляться із сучасною цифровою реальністю. Одразу після народження дитині видають ID-картку з чіпом. І молоді батьки прямо у палаті пологового будинку самостійно реєструють свого малюка. 

DW.COM

e-Estonia, або Цифровий лідер Європи

Естонія вважає себе європейським лідером із застосування цифрових технологій в економіці та адмініструванні. Естонський уряд прагне показати партнерам у ЄС вигоди нових технологій. (29.09.2017)  

Естонія святкує 100 років незалежності

На параді до дня незалежності Естонії була присутня військова техніка з різних країн. Генерал Ріхо Террас наголосив на важливості НАТО для безпеки країни. (24.02.2018)  

Боротьба з пропагандою РФ: балтійські ельфи проти кремлівських тролів

Дезінформаційні кампанії та кібератаки на догоду інтересам Кремля мали місце в Балтійських країнах ще задовго до трагічних подій в Україні. Протистояння пропаганді РФ досі залишається актуальним. (10.10.2017)  

Командувач кібервійськ Естонії: "У кібервимірі кількість не завжди має значення"

На початку серпня в Естонії почали службу кібервійська. Командувач підрозділу Андрес Хаїрк розповів DW, які функції виконуватиме кіберпідрозділ і яким чином протистояти сучасним викликам у кіберзахисті. (17.08.2018)  

Також за темою

Перемогти бюрократію: цифрове громадянство та "невидимий" уряд Естонії (03.01.2019) 03.01.2019

Зареєструвати новонароджену дитину або навіть власну компанію онлайн - в Естонії це реальність. Там успішно діє програма цифрового громадянства, і вона доступна навіть для нерезидентів.