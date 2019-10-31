Здивуймо нас зайвий раз тим, що ми можемо - привітання Меркель з Новим роком

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у новорічному зверненні закликала до впевненості та готовності до змін. "20-ті можуть бути добрими роками. Здивуймо нас зайвий раз тим, що ми можемо. Зміни на краще можливі, якщо ми будемо відкриті і наважуватимемось на нове", - наводять інформагенції витяги з новорічного привітання очільниці уряду ФРН у вівторок, 31 грудня. Саме звернення, записане напередодні, транслюватиметься ввечері того ж дня.

Канцлерка нагадала про діджиталізацію і ​її вплив на умови праці, які змінюються. В майбутньому у людини має бути гарантоване робоче місце і пенсія. Для цього необхідна "сміливість мислити по-новому і сила сходити з відомих шляхів", наголосила Меркель. Цінності Основного закону "залишаться нашим компасом і в наступному десятилітті", додала глава уряду ФРН. За її словами, "техніка і в цифрову епоху повинна служити людям, а не навпаки". "Межі встановлює людська гідність, оскільки вона недоторканна", - зазначила Меркель.

Крім того, канцлерка нагадала про глобальне потепління і загрози, що виходять від нього. "Нашим дітям та онукам доведеться жити з наслідками діяльності або бездіяльності нинішнього покоління", наголосила Меркель, заявивши, що має намір використати всю свою владу аби Німеччина зробила свій внесок у справу захисту клімату.