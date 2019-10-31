Здивуймо нас зайвий раз тим, що ми можемо - привітання Меркель з Новим роком

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у новорічному зверненні закликала до впевненості та готовності до змін. "20-ті можуть бути добрими роками. Здивуймо нас зайвий раз тим, що ми можемо. Зміни на краще можливі, якщо ми будемо відкриті і наважуватимемось на нове", - наводять інформагенції витяги з новорічного привітання очільниці уряду ФРН у вівторок, 31 грудня. Саме звернення, записане напередодні, транслюватиметься ввечері того ж дня.
Канцлерка нагадала про діджиталізацію і її вплив на умови праці, які змінюються. В майбутньому у людини має бути гарантоване робоче місце і пенсія. Для цього необхідна "сміливість мислити по-новому і сила сходити з відомих шляхів", наголосила Меркель. Цінності Основного закону "залишаться нашим компасом і в наступному десятилітті", додала глава уряду ФРН. За її словами, "техніка і в цифрову епоху повинна служити людям, а не навпаки". "Межі встановлює людська гідність, оскільки вона недоторканна", - зазначила Меркель.
Крім того, канцлерка нагадала про глобальне потепління і загрози, що виходять від нього. "Нашим дітям та онукам доведеться жити з наслідками діяльності або бездіяльності нинішнього покоління", наголосила Меркель, заявивши, що має намір використати всю свою владу аби Німеччина зробила свій внесок у справу захисту клімату.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Селфі з канцлеркою
Зробити селфі з німецькою канцлеркою, подивитися, як виглядає її робочий стіл чи просто насолодитися видом з вікна її кабінету? Все це можливо в День відкритих дверей, який 17 та 18 серпня провели в урядовому кварталі в Берліні. На фото: Анґела Меркель на Дні відкритих дверей 18 серпня 2019 року.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Відомство федерального канцлера
Будівля відомства федерального канцлера, що її звели за проектом архітекторів Акселя Шультеса та Шарлотти Франк, є цікавою і для шанувальників архітектурного мистецтва. Щоправда самі берлінці називають цю споруду через її дивовижну архітектурну форму "пральна машина".
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Федеральне міністерство фінансів
Серед загалом 14 міністерств будівля федерального міністерства фінансів побачила найбільше на своєму віку. Її звели ще за часів націонал-соціалізму в 1935 році. Це був перший масштабний будівельний проект нацистів. Тоді тут розмістилось міністерство авіації "третього рейху". Після війни саме тут 7 жовтня 1949 року було засновано НДР. Про це нагадує фреска "Будівництво республіки" 1953 року.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Міністерство оборони
Комплексом будинків на Ландвер-каналі ще з часів кайзерівської Німеччини користувались різні військові структури. Під час правління нацистів в стінах цієї будівлі група офіцерів Вермахту планувала заколот проти Адольфа Гітлера. Однак замах, який вчинили 20 липня 1944 року, провалився. Про ці події нагадує меморіал "Німецький рух опору".
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Меморіал "Німецький рух опору"
Про невдалий замах на нацистського лідера Адольфа Гітлера нагадує сьогодні у дворі міністерства оборони скульптура оголеного молодого чоловіка зі зв'язаними руками. Меморіал уже неодноразово розширювали. Його темою є не лише опір групи 20 липня, але й інших людей та груп в Німеччині, які виступили проти нацистської диктатури.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Будівля Рейхстагу
Будівля Рейхстагу, в якій нині засідає німецький парламент, не бере участі в Днях відкритих дверей, які влаштовує уряд Німеччини. Річ у тім, що потрапити до цієї будівлі рядові громадяни можуть фактично завжди, зареєструвавшись, наприклад, на відвідування парламентських дебатів. Єдиний нюанс - обмежена кількість місць на гостьовій трибуні. Також кожен депутат може запросити групу гостей.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Купол будівлі Рейхстагу
А от для відвідування купола Рейхстагу немає жодних перешкод. Потрібно лише завчасно зареєструватися. Навколо будівництва купола архітектором Норманом Фостером точилось чимало дискусій. Тепер цей купол став одним із символів Берліна. Звідси відкривається панорамний вид на столицю.Та й тривалий режим роботи - дуже незвичний для Німеччини! Екскурсію можна здійснити щодня з 8-24 години!
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Будівля імені Якоба Кайзера
Будівля імені Якоба Кайзера є найбільшим депутатським корпусом німецького Бундестагу. Вона нараховує 1745 офісів. Ця будівля безпосередньо межує з Рейхстагом. Особливу увагу привертає до себе та сторона будівлі, яка звернена до Шпрее. Тут ізраїльський митець Дані Караван встановив скляну стіну, на якій надруковані перші 19 статей Основного закону Німеччини.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Будівля імені Пауля Лебе
День відкритих дверей влаштовує не лише уряд. Цього року от уже в 15-й раз відкриються для рядових громадян двері низки парламентських будівель. Будівля Рейхстагу відкрита для відвідувачів майже завжди, а от 8 вересня можна буде зазирнути ще й до двох сучасних парламентських корпусів - будівель імені Пауля Лебе та Марі Елізабет Людерс.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
На березі Шпрее
Мабуть, одне з найгарніших місць берлінського урядового кварталу - це берег Шпрее на рівні депутатських корпусів імені Пауля Льобе та Марі-Елізабет-Люберс. На сходах, які спускаються до річки, можна відпочити після екскурсії урядовим кварталом, а літніми вечорами тут демонструють 30-хвилинну мультимедійну інсталяцію про історію Рейхстагу та демократії в Німеччині.
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Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні
Палац Бельвю
Раз на рік у гості до своєї резиденції в палаці Бельвю запрошує всіх охочих і федеральний президент Німеччини. Цього разу двері президентської резиденції відкриють для громадян 31 серпня. Під гаслом "День відкритого палацу" планується ціла музично-розважальна програма. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв, що теж буде на святі.
Автор: Андреас Кірхгофф, Каріна Оганесян